Венгрия возглавила Совет ЕС

Венгрия приступает к председательству в Совете Евросоюза (ЕС). В данном статусе страна будет находиться на протяжении шести месяцев.
«Венгрия начинает председательство в Совете ЕС», — сообщает ТАСС. Там добавили, что это происходит на фоне острых разногласий венгерских властей с руководством Евросоюза. Будапешт возглавит Совет на шестимесячный срок, приняв эстафету от Бельгии и передав ее в конце года Польше.
Сложные отношения Будапешта и Брюсселя отразились даже в выборе девиза председательства — «Сделаем Европу вновь великой!». Этот лозунг напоминает предвыборные обещания экс-президента США Дональда Трампа, которого поддерживает венгерский премьер Виктор Орбан, но не одобряет нынешнее руководство ЕС.
Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном заняла относительно нейтральную позицию по отношению к конфликту на Украине. Хотя Венгрия является членом НАТО и Европейского союза, она не стала вводить жесткие санкции против России и избегает открытой критики действий Москвы. Также Орбан неоднократно критиковал поставки оружия Украине и призывал к прекращению конфликта путем переговоров, передает Life.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.