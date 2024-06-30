30 июня 2024

Венгрия возглавила Совет ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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Венгрия начинает свое председательство в европейском Совете
Венгрия начинает свое председательство в европейском Совете Фото:

Венгрия приступает к председательству в Совете Евросоюза (ЕС). В данном статусе страна будет находиться на протяжении шести месяцев.

«Венгрия начинает председательство в Совете ЕС», — сообщает ТАСС. Там добавили, что это происходит на фоне острых разногласий венгерских властей с руководством Евросоюза. Будапешт возглавит Совет на шестимесячный срок, приняв эстафету от Бельгии и передав ее в конце года Польше.

Сложные отношения Будапешта и Брюсселя отразились даже в выборе девиза председательства — «Сделаем Европу вновь великой!». Этот лозунг напоминает предвыборные обещания экс-президента США Дональда Трампа, которого поддерживает венгерский премьер Виктор Орбан, но не одобряет нынешнее руководство ЕС.

Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном заняла относительно нейтральную позицию по отношению к конфликту на Украине. Хотя Венгрия является членом НАТО и Европейского союза, она не стала вводить жесткие санкции против России и избегает открытой критики действий Москвы. Также Орбан неоднократно критиковал поставки оружия Украине и призывал к прекращению конфликта путем переговоров, передает Life

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Венгрия приступает к председательству в Совете Евросоюза (ЕС). В данном статусе страна будет находиться на протяжении шести месяцев. «Венгрия начинает председательство в Совете ЕС», — сообщает ТАСС. Там добавили, что это происходит на фоне острых разногласий венгерских властей с руководством Евросоюза. Будапешт возглавит Совет на шестимесячный срок, приняв эстафету от Бельгии и передав ее в конце года Польше. Сложные отношения Будапешта и Брюсселя отразились даже в выборе девиза председательства — «Сделаем Европу вновь великой!». Этот лозунг напоминает предвыборные обещания экс-президента США Дональда Трампа, которого поддерживает венгерский премьер Виктор Орбан, но не одобряет нынешнее руководство ЕС. Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном заняла относительно нейтральную позицию по отношению к конфликту на Украине. Хотя Венгрия является членом НАТО и Европейского союза, она не стала вводить жесткие санкции против России и избегает открытой критики действий Москвы. Также Орбан неоднократно критиковал поставки оружия Украине и призывал к прекращению конфликта путем переговоров, передает Life. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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