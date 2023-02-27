Венгрия боится, что страны ЕС отправят свои войска на Украину

27 февраля 2023 в 23:28 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан беспокоится, что страны ЕС могут ввести войска на Украину Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Венгрии обеспокоены, что страны Евросоюза, вслед за поставкой вооружения и военной техники, могут направить свои войска на Украину, что спровоцирует большой европейский конфликт. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью в национальном парламенте. «Вся Европа шаг за шагом скатывается к войне. Нас хотят втянуть в эту войну, но я прошу вас не поддаваться на провокации, нам нужно прекращение огня, нам нужны мирные переговоры, поэтому Венгрия настаивает на мире с трибуны каждого международного форума», — заявил Виктор Орбан, его слова передает ТАСС. Орбан подтвердил, что по-прежнему выступает за отмену санкций в отношении Российской Федерации. Ограничение поставки топлива из России спровоцировали в Европе резкий рост цен, отметил он. Ранее URA.RU рассказало, что Польша готовит армию, которая может стать вторым эшелоном, после разгрома вооруженных сил Украины. Президент США Джозеф Байден считает, что большой европейский конфликт послужит для сохранения и расширения НАТО.

Власти Венгрии обеспокоены, что страны Евросоюза, вслед за поставкой вооружения и военной техники, могут направить свои войска на Украину, что спровоцирует большой европейский конфликт. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью в национальном парламенте. «Вся Европа шаг за шагом скатывается к войне. Нас хотят втянуть в эту войну, но я прошу вас не поддаваться на провокации, нам нужно прекращение огня, нам нужны мирные переговоры, поэтому Венгрия настаивает на мире с трибуны каждого международного форума», — заявил Виктор Орбан, его слова передает ТАСС. Орбан подтвердил, что по-прежнему выступает за отмену санкций в отношении Российской Федерации. Ограничение поставки топлива из России спровоцировали в Европе резкий рост цен, отметил он. Ранее URA.RU рассказало, что Польша готовит армию, которая может стать вторым эшелоном, после разгрома вооруженных сил Украины. Президент США Джозеф Байден считает, что большой европейский конфликт послужит для сохранения и расширения НАТО.