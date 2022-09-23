Венгрия отказалась вводить санкции против «Росатома» и «Газпрома»

24 сентября 2022 в 08:22 Размер текста - 17 +

Венгрия отказалась вводить санкции против российских компаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Венгрия отказалась вводить санкции против «Росатома» и «Газпрома». Об этом сообщает глава венгерского МИД Петер Сиярто. «Мы никогда не согласимся с включением „Росатома“ или „Газпрома“ в санкционный список. И мы никогда не согласимся с введением санкций против любого предприятия, которое представляет для нас важность с точки зрения энергопоставок», — сказал Сиярто в ходе мероприятий недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Его слова приводит РИА «Новости». Он уточнил, что если «Росатом» будет под санкциями, то и их проект по строительству атомной электростанции «Пакш» окажется под угрозой закрытия. Кроме того, Венгрия отказалась закрывать границы для россиян. Она продолжит выдавать шенгенские визы россиянам. США и западные страны вводят санкции против РФ после начала спецоперации на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее ключевая цель состоит в защите мирного населения Донбасса. Несмотря на санкционное давление, Европа столкнулась с последствиями в виде мощного энергетического кризиса. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил путь решения для Европы — отмену санкций, пишет Дни.ру. Тем не мене, Евросоюз введет новые санкции против России и республик Донбасса за референдумы, сообщает Pravda.ru.

Венгрия отказалась вводить санкции против «Росатома» и «Газпрома». Об этом сообщает глава венгерского МИД Петер Сиярто. «Мы никогда не согласимся с включением „Росатома“ или „Газпрома“ в санкционный список. И мы никогда не согласимся с введением санкций против любого предприятия, которое представляет для нас важность с точки зрения энергопоставок», — сказал Сиярто в ходе мероприятий недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Его слова приводит РИА «Новости». Он уточнил, что если «Росатом» будет под санкциями, то и их проект по строительству атомной электростанции «Пакш» окажется под угрозой закрытия. Кроме того, Венгрия отказалась закрывать границы для россиян. Она продолжит выдавать шенгенские визы россиянам. США и западные страны вводят санкции против РФ после начала спецоперации на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее ключевая цель состоит в защите мирного населения Донбасса. Несмотря на санкционное давление, Европа столкнулась с последствиями в виде мощного энергетического кризиса. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил путь решения для Европы — отмену санкций, пишет Дни.ру. Тем не мене, Евросоюз введет новые санкции против России и республик Донбасса за референдумы, сообщает Pravda.ru.