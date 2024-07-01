01 июля 2024

На Тюмень обрушится опасная погода

В Тюмени объявлено штормовое предупреждение
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный град и дожди ожидаются 2 июля в регионе
Сильный град и дожди ожидаются 2 июля в регионе Фото:

В Тюменской области 2 июля ожидается сильный ветер, град, дожди и гроза. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещение 72». 

«По югу Тюменской области 2 июля прогнозируются кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с», — сообщили в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в начале июля в Тюмени будет жарко, ожидаются дожди. Во второй половине месяца вернутся сильные ливни. 

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В Тюменской области 2 июля ожидается сильный ветер, град, дожди и гроза. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещение 72».  «По югу Тюменской области 2 июля прогнозируются кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с», — сообщили в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в начале июля в Тюмени будет жарко, ожидаются дожди. Во второй половине месяца вернутся сильные ливни. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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