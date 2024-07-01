На Тюмень обрушится опасная погода

Сильный град и дожди ожидаются 2 июля в регионе
В Тюменской области 2 июля ожидается сильный ветер, град, дожди и гроза. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещение 72».
«По югу Тюменской области 2 июля прогнозируются кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с», — сообщили в telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что в начале июля в Тюмени будет жарко, ожидаются дожди. Во второй половине месяца вернутся сильные ливни.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!