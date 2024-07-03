Происшествия ДТП Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья 03 июля 2024 в 12:50 Размер текста - 17 + Авария произошла в турецкой провинции Анталья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, пишет агентство IHA. Также сообщается о большом количестве раненых. «Большое количество туристов пострадало в результате аварии в районе Манавгат в Анталии, когда автобус врезался в бетонный столб», — говорится в сообщении. Среди пострадавших были россияне. Все они доставлены в близлежащие больницы. Сотрудники полиции начали расследование происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, пишет агентство IHA. Также сообщается о большом количестве раненых. «Большое количество туристов пострадало в результате аварии в районе Манавгат в Анталии, когда автобус врезался в бетонный столб», — говорится в сообщении. Среди пострадавших были россияне. Все они доставлены в близлежащие больницы. Сотрудники полиции начали расследование происшествия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям