Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья

Авария произошла в турецкой провинции Анталья
Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, пишет агентство IHA. Также сообщается о большом количестве раненых.
«Большое количество туристов пострадало в результате аварии в районе Манавгат в Анталии, когда автобус врезался в бетонный столб», — говорится в сообщении. Среди пострадавших были россияне. Все они доставлены в близлежащие больницы. Сотрудники полиции начали расследование происшествия.
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