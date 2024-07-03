Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья

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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Авария произошла в турецкой провинции Анталья Фото:

Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, пишет агентство IHA. Также сообщается о большом количестве раненых.

«Большое количество туристов пострадало в результате аварии в районе Манавгат в Анталии, когда автобус врезался в бетонный столб», — говорится в сообщении. Среди пострадавших были россияне. Все они доставлены в близлежащие больницы. Сотрудники полиции начали расследование происшествия.

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Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, пишет агентство IHA. Также сообщается о большом количестве раненых. «Большое количество туристов пострадало в результате аварии в районе Манавгат в Анталии, когда автобус врезался в бетонный столб», — говорится в сообщении. Среди пострадавших были россияне. Все они доставлены в близлежащие больницы. Сотрудники полиции начали расследование происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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