В Челябинске на 25 млн рублей подорожал торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Фокус», который продается вместе с якорными арендаторами как готовый бизнес уже почти два года. В качестве начальной цены теперь указано 2 млрд 625 миллионов рублей, хотя в феврале 2024 года стартовая цена составляла 2,6 млрд рублей, а полтора года ранее ТРК продавали за 2,39 млрд рублей. Информация о продаже объекта появилась на сайте объявлений.
«ТРК „Фокус“ с арендаторами, который находится в Челябинске на северо-западе на улице Молдавской, продается на торгах. Начальная цена имущества: 2 млрд 625 млн рублей — аукцион на повышение. Окончание приема заявок 7 августа 2024 года. Доля в уставном капитале ООО „Адреналин“, принадлежит одному физическому лицу, не обременена и не заложена», — сообщается на сайте «Авито».
Торгoво-pазвлекaтельный кoмплeкc «Фокус» — один из кpупнeйшиx на Урале, отмечает продавец. Площaдь кoмплекcа составляет почти 60 тысяч квaдрaтныx метpов. В TPK имеется пять этaжeй, в том чиcле нулевой. Впервые о продаже ТРК «Фокус» было объявлено летом 2022 года, тогда объект был выставлен почти за 3 миллиарда рублей.
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