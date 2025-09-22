Хоккеиста «Трактора», подравшегося за партнера, дисквалифицировали на один матч

Защитника челябинского ХК «Трактор» Федора Крощинского, вступившегося за партнера по команде в лице Андрея Светлакова, дисквалифицировали на один матч. Второй участник драки — нападающий ХК «Спартак» Никита Холодилин — также пропустит игру, сообщает пресс-служба КХЛ.
«На основании представленных материалов принято решение: — оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего „Спартака“ Никиту Холодилина по п.1.6.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар соперника коленом), дисквалифицировать на один матч. Оставить без изменений наказание, наложенное на защитника „Трактора“ Федора Крощинского по п.3.4. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), дисквалифицировать на один матч», — сообщили URA.RU в пресс-службе КХЛ.
Также игроки выплатят штраф. Суммы не называются.
Инцидент произошел во время воскресной игры между «Трактором» и «Спартаком». Форвард «красно-белых» Холодилин встретил челябинца Андрея Светлакова «колено в колено». Крощинский тут же налетел на «спартаковца». Началась драка.
