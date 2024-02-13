В Челябинске на 100 млн рублей подорожал ТРК «Фокус»

14 февраля 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Дата окончания торгов — 7 марта 2024 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске на 100 млн рублей подорожал торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Фокус», который продается уже полтора года. В качестве начальной цены теперь указано 2 млрд 600 миллионов рублей, хотя в августе 2023 года стартовая цена составляла 2,49 млрд рублей, а годом ранее ТРК продавали за 2,39 млрд рублей. Информация о продаже объекта появилась на сайте объявлений. «ТРК „Фокус“ с арендаторами, который находится в Челябинске на северо-западе на улице Молдавской, продается за 2 млрд 600 млн рублей. Аукцион на повышение. Дата окончания торгов — 7 марта 2024 года», — сообщается на сайте. Впервые о продаже ТРК «Фокус» площадью 59 тысяч 246 квадратных метров, было объявлено летом 2022 года, тогда объект был выставлен почти за 3 миллиарда рублей. Позднее цена торгового комплекса была снижена до 2,39 млрд рублей, далее стартовая сумма лота вновь была повышена до 2,49 млрд рублей. Объект выставляли на торги уже несколько раз, но ТРК так и не был продан.

В Челябинске на 100 млн рублей подорожал торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Фокус», который продается уже полтора года. В качестве начальной цены теперь указано 2 млрд 600 миллионов рублей, хотя в августе 2023 года стартовая цена составляла 2,49 млрд рублей, а годом ранее ТРК продавали за 2,39 млрд рублей. Информация о продаже объекта появилась на сайте объявлений. «ТРК „Фокус“ с арендаторами, который находится в Челябинске на северо-западе на улице Молдавской, продается за 2 млрд 600 млн рублей. Аукцион на повышение. Дата окончания торгов — 7 марта 2024 года», — сообщается на сайте. Впервые о продаже ТРК «Фокус» площадью 59 тысяч 246 квадратных метров, было объявлено летом 2022 года, тогда объект был выставлен почти за 3 миллиарда рублей. Позднее цена торгового комплекса была снижена до 2,39 млрд рублей, далее стартовая сумма лота вновь была повышена до 2,49 млрд рублей. Объект выставляли на торги уже несколько раз, но ТРК так и не был продан.