В лесу Челябинской области нашли боеприпас

В Озерском городском округе Челябинской области 22 сентября был обнаружен подозрительный предмет, похожий на боеприпас. Находку нашли в лесу. Оперативную информацию об этом предоставила единая дежурная диспетчерская служба, сообщил глава округа Сергей Гергенрейдер в своем официальном telegram-канале.
«По информации единой дежурной диспетчерской службы, в лесном массиве за домом по ул. Иртяшской, 14 обнаружен предмет, похожий на боеприпас. На территории работают специальные службы», — написал Гергенрейдер.
По словам мэра, к месту происшествия прибыли профильные службы, в том числе кинологи с собаками. Для дополнительной проверки найденного объекта из Челябинска направлена саперная бригада. Глава округа призвал жителей сохранять спокойствие.
