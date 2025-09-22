В лесу Челябинской области нашли боеприпас

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для того, чтобы обезопасить боеприпас, была вызвана бригада саперов (архивное фото)
Для того, чтобы обезопасить боеприпас, была вызвана бригада саперов (архивное фото) Фото:

В Озерском городском округе Челябинской области 22 сентября был обнаружен подозрительный предмет, похожий на боеприпас. Находку нашли в лесу. Оперативную информацию об этом предоставила единая дежурная диспетчерская служба, сообщил глава округа Сергей Гергенрейдер в своем официальном telegram-канале.

«По информации единой дежурной диспетчерской службы, в лесном массиве за домом по ул. Иртяшской, 14 обнаружен предмет, похожий на боеприпас. На территории работают специальные службы», — написал Гергенрейдер.

По словам мэра, к месту происшествия прибыли профильные службы, в том числе кинологи с собаками. Для дополнительной проверки найденного объекта из Челябинска направлена саперная бригада. Глава округа призвал жителей  сохранять спокойствие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Озерском городском округе Челябинской области 22 сентября был обнаружен подозрительный предмет, похожий на боеприпас. Находку нашли в лесу. Оперативную информацию об этом предоставила единая дежурная диспетчерская служба, сообщил глава округа Сергей Гергенрейдер в своем официальном telegram-канале. «По информации единой дежурной диспетчерской службы, в лесном массиве за домом по ул. Иртяшской, 14 обнаружен предмет, похожий на боеприпас. На территории работают специальные службы», — написал Гергенрейдер. По словам мэра, к месту происшествия прибыли профильные службы, в том числе кинологи с собаками. Для дополнительной проверки найденного объекта из Челябинска направлена саперная бригада. Глава округа призвал жителей  сохранять спокойствие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...