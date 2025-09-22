Губернатор Текслер главной задачей региона назвал поддержку семей и рост рождаемости

До конца 2025 года в Челябинской области создадут 11 женских консультаций
На заседании обсудили демографию и развитие службы родовспоможения
На заседании обсудили демографию и развитие службы родовспоможения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл заседание Совета главных врачей. Там обсудили демографию и развитие службы родовспоможения, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Последние шесть лет мы последовательно увеличиваем объёмы социальной помощи, оказываемой семьям с детьми. В этом году только по линии минсоцотношения направили более ?15 млрд, реализуем 76 мер поддержки. В числе первых регионов России ввели студенческий семейный капитал», — отметил Алексей Текслер.

Также губернатор добавил, что в сфере охраны здоровья особое внимание уделяется работе службы детства и родовспоможения. Новые возможности для её развития дают мероприятия в рамках национального проекта «Семья» и федерального проекта «Охрана материнства и детства».

Как отметила министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская, сейчас в регионе создана многоуровневая система помощи матерям и новорожденным. В регионе 44 родильных дома, областной перинатальный центр и клиника ЮУГМУ, а также 42 женские консультации.

В 2025 году в районных больницах планируется создать 11 женских консультаций с дневным стационаром. В целом горизонты планирования развития службы детства и родоспоможения в регионе определены до 2030 года. Сейчас активно идет диспансеризация мужчин и женщин фертильного возраста с целью оценки репродуктивного здоровья.

