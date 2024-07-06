NYT: США признают ответственность за преступления против российских солдат

06 июля 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Член подразделения Chosen убил сдавшегося российского солдата, пишут американские журналисты Фото: U.S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США признают ответственность за военные преступления, совершаемые американскими добровольцами подразделения Chosen против российских солдат. Об этом сообщает американское издание The New York Times, ссылаясь на аналитиков. «Отсутствие расследования вызывает больше беспокойства, чем сам инцидент [с убийством ВСУ российского солдата]», — отметила профессор Юго-Западной школы права и бывший юрист ВВС США Рэйчел Ванлэндингем в разговоре с журналистами NYT. Она подчеркнула, что если бы подобный инцидент произошел в армии США и было бы представлено соответствующее видео, уже давно бы инициировали расследование. Авторы материала, ссылаясь на исследователя, отмечают, что подразделение иностранных добровольцев Chosen сражаются без поддержки правительства США. Штаты не желают быть втянутыми в прямую борьбу с Россией, поэтому не дают своей поддержки. До этого медик международного добровольческого отряда на Украине Каспар Гроссе рассказал изданию, как один из членов Chosen бросил гранату в российского солдата, который поднял руки. Эти действия попали в объектив камеры доктора. Видеозапись убийства опубликовали украинские военные, но момент сдачи солдата вырезали. Ранее ВСУ также застрелили раненого российского пленного, который просил о медицинской помощи на смеси английского и русского языков. Один из солдат ВСУ выстрелил пленному в торс, из-за чего тот упал, но продолжал дышать. Тогда другой солдат подошел и выстрелил ему прямо в голову. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США признают ответственность за военные преступления, совершаемые американскими добровольцами подразделения Chosen против российских солдат. Об этом сообщает американское издание The New York Times, ссылаясь на аналитиков. «Отсутствие расследования вызывает больше беспокойства, чем сам инцидент [с убийством ВСУ российского солдата]», — отметила профессор Юго-Западной школы права и бывший юрист ВВС США Рэйчел Ванлэндингем в разговоре с журналистами NYT. Она подчеркнула, что если бы подобный инцидент произошел в армии США и было бы представлено соответствующее видео, уже давно бы инициировали расследование. Авторы материала, ссылаясь на исследователя, отмечают, что подразделение иностранных добровольцев Chosen сражаются без поддержки правительства США. Штаты не желают быть втянутыми в прямую борьбу с Россией, поэтому не дают своей поддержки. До этого медик международного добровольческого отряда на Украине Каспар Гроссе рассказал изданию, как один из членов Chosen бросил гранату в российского солдата, который поднял руки. Эти действия попали в объектив камеры доктора. Видеозапись убийства опубликовали украинские военные, но момент сдачи солдата вырезали. Ранее ВСУ также застрелили раненого российского пленного, который просил о медицинской помощи на смеси английского и русского языков. Один из солдат ВСУ выстрелил пленному в торс, из-за чего тот упал, но продолжал дышать. Тогда другой солдат подошел и выстрелил ему прямо в голову.