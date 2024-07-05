05 июля 2024

В Тюмени кабриолет застрял на ремонтируемом участке. Видео

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Трасса М5 Дорога Челябинск, подъемный кран, ремонт моста, реверсивное движение
На ремонтируемом участке организовано реверсивное движение Фото:

В Тюмени кабриолет застрял в месте проведения ремонтных работ в районе Велижанского тракта. Об этом сообщили очевидцы.

«9-й км Велижанского тракта. Дороги делают. Организовано реверсивное движение. Кабриолет не захотел ждать», — написали очевидцы telegram-канала «Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС».

По словам городской администрации, с помощью дороги соединят микрорайоны Велижанский и ММС. В Велижанском микрорайоне построят новые дороги, тротуары и систему водоотвода. Также планируется обустроить уличное освещение.

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В Тюмени кабриолет застрял в месте проведения ремонтных работ в районе Велижанского тракта. Об этом сообщили очевидцы. «9-й км Велижанского тракта. Дороги делают. Организовано реверсивное движение. Кабриолет не захотел ждать», — написали очевидцы telegram-канала «Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС». По словам городской администрации, с помощью дороги соединят микрорайоны Велижанский и ММС. В Велижанском микрорайоне построят новые дороги, тротуары и систему водоотвода. Также планируется обустроить уличное освещение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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