На ремонтируемом участке организовано реверсивное движение
В Тюмени кабриолет застрял в месте проведения ремонтных работ в районе Велижанского тракта. Об этом сообщили очевидцы.
«9-й км Велижанского тракта. Дороги делают. Организовано реверсивное движение. Кабриолет не захотел ждать», — написали очевидцы telegram-канала «Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС».
По словам городской администрации, с помощью дороги соединят микрорайоны Велижанский и ММС. В Велижанском микрорайоне построят новые дороги, тротуары и систему водоотвода. Также планируется обустроить уличное освещение.
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