Тюменские микрорайоны свяжет новая дорога

14 февраля 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Также дорога появится возле новой строящейся школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени с помощью дороги соединят микрорайоны Велижанский и ММС. Об этом сообщили городской администрации. Также дорога появится возле новой строящейся школы. «Утвержденной документацией территориального планирования предусмотрена связь территории жилых районов Велижанский и ММС посредством улиц Ишимская, Ненецкая, Салмыская, Надымская. „Пробивка“ указанных улиц от ул. Угорская в направлении жилого района ММС предусмотрена на период 2026—2030 годов», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в тюменском поселке Московский построят дороги после жалоб жителей. К строительству планируют приступить в 2024 году.

В Тюмени с помощью дороги соединят микрорайоны Велижанский и ММС. Об этом сообщили городской администрации. Также дорога появится возле новой строящейся школы. «Утвержденной документацией территориального планирования предусмотрена связь территории жилых районов Велижанский и ММС посредством улиц Ишимская, Ненецкая, Салмыская, Надымская. „Пробивка“ указанных улиц от ул. Угорская в направлении жилого района ММС предусмотрена на период 2026—2030 годов», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в тюменском поселке Московский построят дороги после жалоб жителей. К строительству планируют приступить в 2024 году.