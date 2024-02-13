Тюменские микрорайоны свяжет новая дорога

Также дорога появится возле новой строящейся школы
В Тюмени с помощью дороги соединят микрорайоны Велижанский и ММС. Об этом сообщили городской администрации. Также дорога появится возле новой строящейся школы.
«Утвержденной документацией территориального планирования предусмотрена связь территории жилых районов Велижанский и ММС посредством улиц Ишимская, Ненецкая, Салмыская, Надымская. „Пробивка“ указанных улиц от ул. Угорская в направлении жилого района ММС предусмотрена на период 2026—2030 годов», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в тюменском поселке Московский построят дороги после жалоб жителей. К строительству планируют приступить в 2024 году.
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