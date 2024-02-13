13 февраля 2024

Тюменские микрорайоны свяжет новая дорога

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство дороги. Ключи. Челябинск., строительство дороги, дорожный знак
Также дорога появится возле новой строящейся школы Фото:

В Тюмени с помощью дороги соединят микрорайоны Велижанский и ММС. Об этом сообщили городской администрации. Также дорога появится возле новой строящейся школы.

«Утвержденной документацией территориального планирования предусмотрена связь территории жилых районов Велижанский и ММС посредством улиц Ишимская, Ненецкая, Салмыская, Надымская. „Пробивка“ указанных улиц от ул. Угорская в направлении жилого района ММС предусмотрена на период 2026—2030 годов», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в тюменском поселке Московский построят дороги после жалоб жителей. К строительству планируют приступить в 2024 году.

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В Тюмени с помощью дороги соединят микрорайоны Велижанский и ММС. Об этом сообщили городской администрации. Также дорога появится возле новой строящейся школы. «Утвержденной документацией территориального планирования предусмотрена связь территории жилых районов Велижанский и ММС посредством улиц Ишимская, Ненецкая, Салмыская, Надымская. „Пробивка“ указанных улиц от ул. Угорская в направлении жилого района ММС предусмотрена на период 2026—2030 годов», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в тюменском поселке Московский построят дороги после жалоб жителей. К строительству планируют приступить в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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