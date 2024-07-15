В Тюменской области нашли тело пропавшего блогера

Мужчина вел YouTube-канале про бездомных животных
В Тюменской области нашли тело блогера Ильи Тихоновского. Мужчина пропал в начале января 2024 года. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Тихоновский Илья Сергеевич найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — указано на сайте форума поискового отряда.
Мужчина пропал 5 января 2024 года, он уехал из деревни Онуфриево в магазин за покупками, вечером должен был приехать домой. Он был автором youtube-канала «Тетя Чуня» и зооактивистом.
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