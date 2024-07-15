В Тюменской области нашли тело пропавшего блогера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина вел YouTube-канале про бездомных животных
Мужчина вел YouTube-канале про бездомных животных Фото:

В Тюменской области нашли тело блогера Ильи Тихоновского. Мужчина пропал в начале января 2024 года. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». 

«Тихоновский Илья Сергеевич найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — указано на сайте форума поискового отряда. 

Мужчина пропал 5 января 2024 года, он уехал из деревни Онуфриево в магазин за покупками, вечером должен был приехать домой. Он был автором youtube-канала «Тетя Чуня» и зооактивистом. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области нашли тело блогера Ильи Тихоновского. Мужчина пропал в начале января 2024 года. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».  «Тихоновский Илья Сергеевич найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — указано на сайте форума поискового отряда.  Мужчина пропал 5 января 2024 года, он уехал из деревни Онуфриево в магазин за покупками, вечером должен был приехать домой. Он был  автором youtube-канала «Тетя Чуня» и зооактивистом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...