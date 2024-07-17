Курганцы пришли в восторг от шоу хора имени Пятницкого на Троицкой площади. Фоторепортаж

Хор имени Пятницкого стал хедлайнером музыкального фестиваля в Кургане
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Курганцы устроили аншлаг на выступлении хора имени Пятницкого
Курганцы устроили аншлаг на выступлении хора имени Пятницкого Фото:

В Кургане  горожане пришли в восторг от выступления русского народного хора имени Пятницкого на Троицкой площади вечером 17 июля. Всемирно известный коллектив закрыл международный музыкальный фестиваль «От Востока до Запада». О подробностях фестиваля — фоторепортаж URA.RU с места событий.

Курганцы массово пришли насладиться русскими народными песнями в исполнении легендарного хора. Зрители подпевали и хлопали в ладоши, взрослые и дети прониклись красотой песен, истоки которых раскрывают глубину народной души.

Хор имени Пятницкого покорил сердца курганцев, выступая на Троицкой площади
Хор имени Пятницкого покорил сердца курганцев, выступая на Троицкой площади
Фото:
Горожане и гости города устроили аншлаг на выступлении хора имени Пятницкого
Горожане и гости города устроили аншлаг на выступлении хора имени Пятницкого
Фото:
Красоту русской народной песни показали участники легендарного коллектива
Красоту русской народной песни показали участники легендарного коллектива
Фото:
Курганский художник Герман Травников наслаждался русской народной песней
Курганский художник Герман Травников наслаждался русской народной песней
Фото:
Участники ансамбля "Цветень" были замечены на концерте среди зрителей
Участники ансамбля "Цветень" были замечены на концерте среди зрителей
Фото:
Капризы погоды не помешали курганцам прийти на музыкальный фестиваль
Капризы погоды не помешали курганцам прийти на музыкальный фестиваль
Фото:

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В Кургане  горожане пришли в восторг от выступления русского народного хора имени Пятницкого на Троицкой площади вечером 17 июля. Всемирно известный коллектив закрыл международный музыкальный фестиваль «От Востока до Запада». О подробностях фестиваля — фоторепортаж URA.RU с места событий. Курганцы массово пришли насладиться русскими народными песнями в исполнении легендарного хора. Зрители подпевали и хлопали в ладоши, взрослые и дети прониклись красотой песен, истоки которых раскрывают глубину народной души.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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