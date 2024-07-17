Курганцы устроили аншлаг на выступлении хора имени Пятницкого
В Кургане горожане пришли в восторг от выступления русского народного хора имени Пятницкого на Троицкой площади вечером 17 июля. Всемирно известный коллектив закрыл международный музыкальный фестиваль «От Востока до Запада». О подробностях фестиваля — фоторепортаж URA.RU с места событий.
Курганцы массово пришли насладиться русскими народными песнями в исполнении легендарного хора. Зрители подпевали и хлопали в ладоши, взрослые и дети прониклись красотой песен, истоки которых раскрывают глубину народной души.
Хор имени Пятницкого покорил сердца курганцев, выступая на Троицкой площади
Горожане и гости города устроили аншлаг на выступлении хора имени Пятницкого
Красоту русской народной песни показали участники легендарного коллектива
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