Священник из Подмосковья получил срок за интим-переписку

18 июля 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Священник из Подмосковья вел порнографические переписки в WhatsApp (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Настоятель храма Архангела Михаила в Летове, протоиерей Дмитрий Кувырталов приговорен к трем годам колонии. Зюзинский суд Москвы вынес приговор подмосковному священнику за обмен порнографическим материалом в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщил адвокат Кувырталова Денис Балуев. «Приговором Зюзинского районного суда Москвы из восьми лет, запрошенных в прениях сторон прокурором, Дмитрий осужден к отбыванию трех лет в колонии общего режима. Лишение свободы было назначено именно за пересылку порнографических сообщений в индивидуальной личной переписке», — сообщил Балуев агентству ТАСС. Защита собирается обжаловать приговор. В конце 2023 года Кувырталов, командированный Министерством обороны РФ в зону СВО для окормления личного состава, был задержан после обнаружения порнографической переписки в его электронных гаджетах. Священник провел две недели в комендатуре Луганской области, пока его сыновья с адвокатом не прибыли из Москвы и не добились его освобождения. В ходе осмотра электронных устройств протоиерея караульным были найдены три частные переписки с порнографическими изображениями, включая фотографии от 15-летней девушки, которая, как утверждается, отправляла свои снимки за деньги. Это стало основанием для начала проверки и последующего задержания священника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Настоятель храма Архангела Михаила в Летове, протоиерей Дмитрий Кувырталов приговорен к трем годам колонии. Зюзинский суд Москвы вынес приговор подмосковному священнику за обмен порнографическим материалом в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщил адвокат Кувырталова Денис Балуев. «Приговором Зюзинского районного суда Москвы из восьми лет, запрошенных в прениях сторон прокурором, Дмитрий осужден к отбыванию трех лет в колонии общего режима. Лишение свободы было назначено именно за пересылку порнографических сообщений в индивидуальной личной переписке», — сообщил Балуев агентству ТАСС. Защита собирается обжаловать приговор. В конце 2023 года Кувырталов, командированный Министерством обороны РФ в зону СВО для окормления личного состава, был задержан после обнаружения порнографической переписки в его электронных гаджетах. Священник провел две недели в комендатуре Луганской области, пока его сыновья с адвокатом не прибыли из Москвы и не добились его освобождения. В ходе осмотра электронных устройств протоиерея караульным были найдены три частные переписки с порнографическими изображениями, включая фотографии от 15-летней девушки, которая, как утверждается, отправляла свои снимки за деньги. Это стало основанием для начала проверки и последующего задержания священника.