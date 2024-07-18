Священник из Подмосковья получил срок за интим-переписку

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Священник из Подмосковья вел порнографические переписки в WhatsApp (архивное фото) Фото:

Настоятель храма Архангела Михаила в Летове, протоиерей Дмитрий Кувырталов приговорен к трем годам колонии. Зюзинский суд Москвы вынес приговор подмосковному священнику за обмен порнографическим материалом в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщил адвокат Кувырталова Денис Балуев.

«Приговором Зюзинского районного суда Москвы из восьми лет, запрошенных в прениях сторон прокурором, Дмитрий осужден к отбыванию трех лет в колонии общего режима. Лишение свободы было назначено именно за пересылку порнографических сообщений в индивидуальной личной переписке», — сообщил Балуев агентству ТАСС. Защита собирается обжаловать приговор.

В конце 2023 года Кувырталов, командированный Министерством обороны РФ в зону СВО для окормления личного состава, был задержан после обнаружения порнографической переписки в его электронных гаджетах. Священник провел две недели в комендатуре Луганской области, пока его сыновья с адвокатом не прибыли из Москвы и не добились его освобождения.

В ходе осмотра электронных устройств протоиерея караульным были найдены три частные переписки с порнографическими изображениями, включая фотографии от 15-летней девушки, которая, как утверждается, отправляла свои снимки за деньги. Это стало основанием для начала проверки и последующего задержания священника.

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Настоятель храма Архангела Михаила в Летове, протоиерей Дмитрий Кувырталов приговорен к трем годам колонии. Зюзинский суд Москвы вынес приговор подмосковному священнику за обмен порнографическим материалом в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщил адвокат Кувырталова Денис Балуев. «Приговором Зюзинского районного суда Москвы из восьми лет, запрошенных в прениях сторон прокурором, Дмитрий осужден к отбыванию трех лет в колонии общего режима. Лишение свободы было назначено именно за пересылку порнографических сообщений в индивидуальной личной переписке», — сообщил Балуев агентству ТАСС. Защита собирается обжаловать приговор. В конце 2023 года Кувырталов, командированный Министерством обороны РФ в зону СВО для окормления личного состава, был задержан после обнаружения порнографической переписки в его электронных гаджетах. Священник провел две недели в комендатуре Луганской области, пока его сыновья с адвокатом не прибыли из Москвы и не добились его освобождения. В ходе осмотра электронных устройств протоиерея караульным были найдены три частные переписки с порнографическими изображениями, включая фотографии от 15-летней девушки, которая, как утверждается, отправляла свои снимки за деньги. Это стало основанием для начала проверки и последующего задержания священника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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