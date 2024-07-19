На главной паромной переправе ЯНАО возобновили работу в ограниченном режиме

На паромы будут перевозить только людей и легковые автомобили
На паромной переправе соединяющей Салехард и Лабытнанги возобновили работу в ограниченном режиме. Два парома перевозят только людей и легковые автомобили, сообщили в дептрансе ЯНАО.
«Переправа Салехард — Лабытнанги работает в ограниченном режиме. Сейчас на линии задействовано 2 парома. Перевозят людей и легковые автомобили», — рассказали представители департамента в своем telegram-канале.
Из-за ограничения работы переправы, со стороны Салехарда собралась пробка из грузовых автомобилей
Ранее URA.RU cообщало, что на переправе Салехард — Лабытнанги приостановлена работа паромного сообщения. Такое решение было принято из-за усиления ветра.
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