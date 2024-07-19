19 июля 2024

На главной паромной переправе ЯНАО возобновили работу в ограниченном режиме

На переправе Салехард — Лабытнанги возобновили паромное сообщение
© Служба новостей «URA.RU»
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На паромы будут перевозить только людей и легковые автомобили
На паромы будут перевозить только людей и легковые автомобили Фото:

На паромной переправе соединяющей Салехард и Лабытнанги возобновили работу в ограниченном режиме. Два парома перевозят только людей и легковые автомобили, сообщили в дептрансе ЯНАО.

«Переправа Салехард — Лабытнанги работает в ограниченном режиме. Сейчас на линии задействовано 2 парома. Перевозят людей и легковые автомобили», — рассказали представители департамента в своем telegram-канале.

Из-за ограничения работы переправы, со стороны Салехарда собралась пробка из грузовых автомобилей
Из-за ограничения работы переправы, со стороны Салехарда собралась пробка из грузовых автомобилей
Фото:

Ранее URA.RU cообщало, что на переправе Салехард — Лабытнанги приостановлена работа паромного сообщения. Такое решение было принято из-за усиления ветра.

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На паромной переправе соединяющей Салехард и Лабытнанги возобновили работу в ограниченном режиме. Два парома перевозят только людей и легковые автомобили, сообщили в дептрансе ЯНАО. «Переправа Салехард — Лабытнанги работает в ограниченном режиме. Сейчас на линии задействовано 2 парома. Перевозят людей и легковые автомобили», — рассказали представители департамента в своем telegram-канале. Ранее URA.RU cообщало, что на переправе Салехард — Лабытнанги приостановлена работа паромного сообщения. Такое решение было принято из-за усиления ветра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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