Власти увеличили выплату военнослужащим, заключающим контракты в военных комиссариатах ЯНАО. Теперь она составит 1,1 миллиона рублей. В самом же округе введен четвертый класс пожарной опасности. URA.RU собрало главные новости, которые происходили за неделю с 15 по 21 июля.
В ЯНАО увеличили льготы
Правительство ЯНАО увеличило размер единовременной выплаты военнослужащим, заключающим контракт с Минобороны РФ для прохождения службы в зоне специальной военной операции, до 1,1 миллиона рублей. Ранее он составлял 600 тысяч рублей.
Под действие нового документа попадают участники СВО, заключившие контракт с 1 июля 2024 года. Единовременная выплата будет пересчитана автоматически.
Также участникам СВО на Ямале бесплатно доступны прохождение медицинского обследования, консультации узких специалистов и широкий спектр различных диагностических исследований. В случае, если рядом с местом пребывания военнослужащего не имеется больницы с необходимым диагностическим оборудованием, то стоимость проезда для проведения обследования и обратно домой будет компенсирована из окружного бюджета.
Помимо помощи участникам СВО, в регионе окажут поддержку приоритетным отраслям экономики. Это необходимо, в том числе и для решения кадрового вопроса. В список вошли: добыча и переработка нефтепродуктов, химическая промышленность, логистика, деятельность в сегменте связи и информационных технологий, гостиничный бизнес, ресторанный бизнес и деятельность в сфере отдыха, развлечений и спорта.
Еще власти ЯНАО компенсируют многомиллионные убытки местным авиаперевозчикам. Речь, в первую очередь о тех, кто осуществляет перевозки по маршрутам Тюмень — Тарко-Сале и Тюмень — Толька. С 15 июня по 31 декабря они смогут получить субсидию суммой в 155,9 миллиона рублей.
Также окружным медучреждениям было выделено 24 977 000 рублей на компенсации для медработников, командируемых в ДНР. Больше всего из бюджета получила крупнейшая больница округа (Новоуренгойская ЦГБ) — ей выделили почти 7,5 миллиона.
Ноябрянка изнасиловала сына за приставания к брату
Жительница Ноябрьска (ЯНАО) изнасиловала сына фаллоимитатором, из-за того, что ей показалось, что тот приставал к брату. Ранее она состояла на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В 2022 году женщину сняли с учета, так как она перестала отрицательно влиять на детей. Ее сын, который подвергся пытке, также попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за того, что последнее время часто сбегал из дома.
Сейчас дети в безопасности. Мэрия Ноябрьска забрала и поместила их в безопасную среду. Жестокая мать же судом отправлена на два месяца в изолятор временного содержания.
В ЯНАО введен четвертый класс пожарной опасности
В Надымском и Пуровском районах ЯАНО уровень пожарной опасности с 16 по 18 июля 2024 года достигал четвертого класса из-за сильной жары. За это время в округе сгорело 60 гектаров леса.
Ямальцев уличили в коррупции
В Новом Уренгое (ЯНАО) подрядчик и заказчик, вступив в сговор, похитили более пяти миллионов рублей. Эти деньги предназначались на проведение капитального ремонта КСК «Молодежный». Подрядчик добровольно вернул около трех миллионов из похищенной суммы.
В этом же городе сотрудника отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией ОМВД подозревают в получении взятки в размере 200 тысяч рублей. Сейчас его уволили со службы. Против экс-сотрудника велась оперативная разработка, в результате которой полицейский был задержан. В настоящее время расследованием уголовного дела занимаются следователи окружного СУ СКР.
Ямалец выиграл 13 миллионов рублей в лотерею
Житель ЯНАО выиграл более 13 214 560 рублей, купив билет лотереи «Все или ничего». На руки он получит меньше. После уплаты налогов сумма составит 11,3 миллиона рублей.
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