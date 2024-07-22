В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

В ближайшее время на Тюменскую область обрушатся ливни
В Тюменской области 23 июля до конца дня синоптики прогнозируют ливень, грозу, град и сильный ветер. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещение 72».
«Внимание: штормовое предупреждение. На юге Тюменской области в ближайшие два часа и до конца суток 23 июля местами ожидаются: очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, ветер 25 метров в секунду и более», — сообщили в telegram-канале.
По данным метеосервиса Gismeteo, с 25 июля до 1 августа в Тюмени ожидаются ежедневные дожди. Температура воздуха опустится до +17 градусов.
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