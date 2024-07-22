22 июля 2024

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ближайшее время на Тюменскую область обрушатся ливни
В ближайшее время на Тюменскую область обрушатся ливни Фото:

В Тюменской области 23 июля до конца дня синоптики прогнозируют ливень, грозу, град и сильный ветер. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещение 72».

«Внимание: штормовое предупреждение. На юге Тюменской области в ближайшие два часа и до конца суток 23 июля местами ожидаются: очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, ветер 25 метров в секунду и более», — сообщили в telegram-канале.

По данным метеосервиса Gismeteo, с 25 июля до 1 августа в Тюмени ожидаются ежедневные дожди. Температура воздуха опустится до +17 градусов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области 23 июля до конца дня синоптики прогнозируют ливень, грозу, град и сильный ветер. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещение 72». «Внимание: штормовое предупреждение. На юге Тюменской области в ближайшие два часа и до конца суток 23 июля местами ожидаются: очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, ветер 25 метров в секунду и более», — сообщили в telegram-канале. По данным метеосервиса Gismeteo, с 25 июля до 1 августа в Тюмени ожидаются ежедневные дожди. Температура воздуха опустится до +17 градусов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...