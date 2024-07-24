Полковник ФСБ вымогал деньги, используя популярные telegram-каналы

Полковник ФСБ в отставке Михаил Поляков, переводчик Денис Савински и предприниматель Александр Санин обвиняются в вымогательстве 42,5 млн рублей, сообщают журналисты. Для этого использовались популярные telegram-каналы. Финансовые средства фигуранты уголовного дела пытались забрать у одной из крупнейших IT-компаний в России «Ланит», она ранее установила «блок на негатив».
«Михаил Поляков разработал план, согласно которому на подконтрольных ему Telegram-каналах были размещены негативные посты, которые могли „причинить существенный вред правам и законным интересам“ собственников IT-компании „Ланит“», — пишет «Коммерсант»» со ссылкой на версию следствия. Среди используемых Поляковым telegram-каналов использовались ««Незыгарь», «Кремлевская прачка», «Банкста», Brief и «ВЧК-ОГПУ»* (признан иноагентом в России).
Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве уведомило обвиняемых и их защитников об окончании следственных действий. Они не признали свою вину. Трое фигурантов дела находятся под стражей уже более года.
Поляков и Санин были задержаны в Москве 14 июля 2023 года, а на следующий день Тверской районный суд столицы принял решение о их аресте. Савинский был арестован 18 июля в Ялте, где он проводил отпуск у родителей, а его арест последовал 19 июля. Обвиняемым инкриминируется вымогательство в особо крупном размере согласно пункту «б» части 3 статьи 163 Уголовного кодекса РФ. В случае признания вины им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.