В ЯНАО предупредили о возможных пожарах в лесах

На территории ЯНАО действуют четыре лесных пожара (архивное фото)
Высокая вероятность возникновения лесных пожаров вероятна в Пуровском районе ЯНАО в ближайшие дни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пуровского района.
«До 26 июля 2024 года на территории Пуровского района прогнозируется высокий уровень пожарной опасности в лесах», — рассказали в официальном telegram-канале районной администрации. Жителям напомнили, что за нарушение пожарной безопасности возможен штраф от 15 до 400 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало четырех действующих лесных пожарах на территории Ямала. Общая площадь возгорания составляет около 20 гектаров.
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