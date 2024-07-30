Козловский спел для Пугачевой в латвийском театре

30 июля 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Данила Козловский подарил Алле Пугачевой «праздник души и таланта» Фото: Вячеслав Прокофьев/Артем Геодакян/ТАСС Российский актер Данила Козловский спел для артистки Аллы Пугачевой в латвийском театре. Об этом сообщила сама исполнительница у себя в социальных сетях. «Праздник души и таланта подарил нам Данила Козловский. Моноспектакль Frank [в латвийском театре] привел всех в восторг. Спасибо», — сообщили в Women.ru. Авторы материала ссылались на описание Пугачевой под своей фотографией с Данилой Козловским. На этой фотографии изображены знаменитости в одинаковых черно-белых образах. В комментариях под постом отметился и сам актер, написав, что для него было счастьем провести вечер с Аллой Пугачевой. Ранее сообщалось, что Алла Пугачева с детьми и мужем переехала с Кипра в Латвию из-за жаркого периода. По информации телеканала «Царьград», певица сняла дом в Юрмале и наняла дополнительную охрану. А Козловский в 2023 году взял творческий отпуск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский актер Данила Козловский спел для артистки Аллы Пугачевой в латвийском театре. Об этом сообщила сама исполнительница у себя в социальных сетях. «Праздник души и таланта подарил нам Данила Козловский. Моноспектакль Frank [в латвийском театре] привел всех в восторг. Спасибо», — сообщили в Women.ru. Авторы материала ссылались на описание Пугачевой под своей фотографией с Данилой Козловским. На этой фотографии изображены знаменитости в одинаковых черно-белых образах. В комментариях под постом отметился и сам актер, написав, что для него было счастьем провести вечер с Аллой Пугачевой. Ранее сообщалось, что Алла Пугачева с детьми и мужем переехала с Кипра в Латвию из-за жаркого периода. По информации телеканала «Царьград», певица сняла дом в Юрмале и наняла дополнительную охрану. А Козловский в 2023 году взял творческий отпуск.