Козловский спел для Пугачевой в латвийском театре

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Данила Козловский подарил Алле Пугачевой «праздник души и таланта» Фото:

Российский актер Данила Козловский спел для артистки Аллы Пугачевой в латвийском театре. Об этом сообщила сама исполнительница у себя в социальных сетях.

«Праздник души и таланта подарил нам Данила Козловский. Моноспектакль Frank [в латвийском театре] привел всех в восторг. Спасибо», — сообщили в Women.ru. Авторы материала ссылались на описание Пугачевой под своей фотографией с Данилой Козловским. На этой фотографии изображены знаменитости в одинаковых черно-белых образах. В комментариях под постом отметился и сам актер, написав, что для него было счастьем провести вечер с Аллой Пугачевой.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева с детьми и мужем переехала с Кипра в Латвию из-за жаркого периода. По информации телеканала «Царьград», певица сняла дом в Юрмале и наняла дополнительную охрану. А Козловский в 2023 году взял творческий отпуск.

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Российский актер Данила Козловский спел для артистки Аллы Пугачевой в латвийском театре. Об этом сообщила сама исполнительница у себя в социальных сетях. «Праздник души и таланта подарил нам Данила Козловский. Моноспектакль Frank [в латвийском театре] привел всех в восторг. Спасибо», — сообщили в Women.ru. Авторы материала ссылались на описание Пугачевой под своей фотографией с Данилой Козловским. На этой фотографии изображены знаменитости в одинаковых черно-белых образах. В комментариях под постом отметился и сам актер, написав, что для него было счастьем провести вечер с Аллой Пугачевой. Ранее сообщалось, что Алла Пугачева с детьми и мужем переехала с Кипра в Латвию из-за жаркого периода. По информации телеканала «Царьград», певица сняла дом в Юрмале и наняла дополнительную охрану. А Козловский в 2023 году взял творческий отпуск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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