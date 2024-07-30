Козловский спел для Пугачевой в латвийском театре

Российский актер Данила Козловский спел для артистки Аллы Пугачевой в латвийском театре. Об этом сообщила сама исполнительница у себя в социальных сетях.
«Праздник души и таланта подарил нам Данила Козловский. Моноспектакль Frank [в латвийском театре] привел всех в восторг. Спасибо», — сообщили в Women.ru. Авторы материала ссылались на описание Пугачевой под своей фотографией с Данилой Козловским. На этой фотографии изображены знаменитости в одинаковых черно-белых образах. В комментариях под постом отметился и сам актер, написав, что для него было счастьем провести вечер с Аллой Пугачевой.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева с детьми и мужем переехала с Кипра в Латвию из-за жаркого периода. По информации телеканала «Царьград», певица сняла дом в Юрмале и наняла дополнительную охрану. А Козловский в 2023 году взял творческий отпуск.
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