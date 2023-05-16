Собчак раскрыла, почему отменили спектакль с Раппопорт в Екатеринбурге

Собчак: спектакль с Раппопорт в Екатеринбурге отменили из-за политических высказываний актрисы
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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
Ксения Собчак заявила, что спектакль «Эйнштейн и Маргарита» отменили из-за высказываний Ксении Раппопорт Фото:

В Екатеринбурге отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита», который должен был состояться 18 мая, из-за политической позиции актрисы Ксении Раппопорт. Об этом заявила телеведущая Ксения Собчак.

«Худруку Малого драматического театра [Льву] Додину поставили условие: уволить актеров Данилу Козловского и Ксению Раппопорт, чтобы „наказать их за высказывания“. Спектакль должен был пройти во Дворце молодежи Екатеринбурга 18 мая, однако с сайта пропала афиша мероприятия», — написала Ксения Собчак в своем telegram-канале.

По словам телеведущей, Додин отказался увольнять Козловского и Раппопорт. После чего МДТ отменил майские спектакли, а Козловский ушел в отпуск, добавила Собчак.

В спектакле «Эйнштейн и Маргарита» должны были сыграть Ксения Раппопорт с актером Алексеем Серебряковым. Мероприятие должно было пройти 18 мая на сцене Дворца молодежи в Екатеринбурге, однако за два дня до спектакля афиша пропала со всех сайтов, где было анонсировано мероприятие.

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В Екатеринбурге отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита», который должен был состояться 18 мая, из-за политической позиции актрисы Ксении Раппопорт. Об этом заявила телеведущая Ксения Собчак. «Худруку Малого драматического театра [Льву] Додину поставили условие: уволить актеров Данилу Козловского и Ксению Раппопорт, чтобы „наказать их за высказывания“. Спектакль должен был пройти во Дворце молодежи Екатеринбурга 18 мая, однако с сайта пропала афиша мероприятия», — написала Ксения Собчак в своем telegram-канале. По словам телеведущей, Додин отказался увольнять Козловского и Раппопорт. После чего МДТ отменил майские спектакли, а Козловский ушел в отпуск, добавила Собчак. В спектакле «Эйнштейн и Маргарита» должны были сыграть Ксения Раппопорт с актером Алексеем Серебряковым. Мероприятие должно было пройти 18 мая на сцене Дворца молодежи в Екатеринбурге, однако за два дня до спектакля афиша пропала со всех сайтов, где было анонсировано мероприятие.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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