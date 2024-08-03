О происшествии рассказали очевидцы (архивное фото)
В Кургане произошло очередное ДТП с переворотом. По словам очевидцев, все случилось вечером 3 августа.
«ДТП на проспекте Маршала Голикова. Машина перевернулась», — рассказали подписчики telgram-канала «ЧП Курган».
Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в полиции. Ранее похожий эпизод произошел в областном центре на улице Коли Мяготина.
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