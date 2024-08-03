03 августа 2024
02 августа 2024

В Кургане на проспекте Голикова произошло ДТП с переворотом. Видео

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авария сургут дпс, колесо, дтп, авария
О происшествии рассказали очевидцы (архивное фото) Фото:

В Кургане произошло очередное ДТП с переворотом. По словам очевидцев, все случилось вечером 3 августа.

«ДТП на проспекте Маршала Голикова. Машина перевернулась», — рассказали подписчики telgram-канала «ЧП Курган».

Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в полиции. Ранее похожий эпизод произошел в областном центре на улице Коли Мяготина.

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В Кургане произошло очередное ДТП с переворотом. По словам очевидцев, все случилось вечером 3 августа. «ДТП на проспекте Маршала Голикова. Машина перевернулась», — рассказали подписчики telgram-канала «ЧП Курган». Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в полиции. Ранее похожий эпизод произошел в областном центре на улице Коли Мяготина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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