Полиция и ОМОН задержали курганца, самостоятельно изготовившего наркотик

04 августа 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Мужчина задержан с самодельным наркотиком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов ОМОН задержали мужчину, у которого был найден самодельный наркотик. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Накануне сотрудниками уголовного розыска ОМВД России „Кетовский“ при поддержке бойцов ОМОН „Скиф“ в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 29-летний местный житель. В кармане у него были обнаружены наркотические вещества. Установлено, что гражданин самостоятельно изготовил наркотик и хранил его для личного употребления», — сообщили в telegram-канале ведомства. Против мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 10 лет. На данный момент фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов ОМОН задержали мужчину, у которого был найден самодельный наркотик. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Накануне сотрудниками уголовного розыска ОМВД России „Кетовский“ при поддержке бойцов ОМОН „Скиф“ в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 29-летний местный житель. В кармане у него были обнаружены наркотические вещества. Установлено, что гражданин самостоятельно изготовил наркотик и хранил его для личного употребления», — сообщили в telegram-канале ведомства. Против мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 10 лет. На данный момент фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.