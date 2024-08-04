04 августа 2024
03 августа 2024

В Курганской области в ДТП с грузовиком пострадала пенсионерка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный водитель
В Шадринском округе пенсионерка пострадала в ДТП с грузовиком Фото:

В Шадринском округе Курганской области в ДТП с грузовиком пострадала пенсионерка. Данная информация размещена в группе областного ГИБДД в соцсети «ВКонтакте».

«В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ 21310 (женщина 1947 года рождения) с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — указано в сообщении

По данным ведомства, днем 2 августа мужчина 1942 года ехал на ВАЗ 21310 по дороге Шадринск-Миасское. При выезде со второстепенной дороги, он не уступил дорогу автомобилю SITRAK C7H с полуприцепом. Из-за удара грузовик съехал в кювет.

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В Шадринском округе Курганской области в ДТП с грузовиком пострадала пенсионерка. Данная информация размещена в группе областного ГИБДД в соцсети «ВКонтакте». «В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ 21310 (женщина 1947 года рождения) с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — указано в сообщении По данным ведомства, днем 2 августа мужчина 1942 года ехал на ВАЗ 21310 по дороге Шадринск-Миасское. При выезде со второстепенной дороги, он не уступил дорогу автомобилю SITRAK C7H с полуприцепом. Из-за удара грузовик съехал в кювет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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