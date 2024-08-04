В Курганской области в ДТП с грузовиком пострадала пенсионерка. Видео

05 августа 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

В Шадринском округе пенсионерка пострадала в ДТП с грузовиком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринском округе Курганской области в ДТП с грузовиком пострадала пенсионерка. Данная информация размещена в группе областного ГИБДД в соцсети «ВКонтакте». «В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ 21310 (женщина 1947 года рождения) с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — указано в сообщении По данным ведомства, днем 2 августа мужчина 1942 года ехал на ВАЗ 21310 по дороге Шадринск-Миасское. При выезде со второстепенной дороги, он не уступил дорогу автомобилю SITRAK C7H с полуприцепом. Из-за удара грузовик съехал в кювет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шадринском округе Курганской области в ДТП с грузовиком пострадала пенсионерка. Данная информация размещена в группе областного ГИБДД в соцсети «ВКонтакте». «В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ 21310 (женщина 1947 года рождения) с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — указано в сообщении По данным ведомства, днем 2 августа мужчина 1942 года ехал на ВАЗ 21310 по дороге Шадринск-Миасское. При выезде со второстепенной дороги, он не уступил дорогу автомобилю SITRAK C7H с полуприцепом. Из-за удара грузовик съехал в кювет.