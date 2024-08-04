По обе стороны Оби скопилось множество машинФото: Денис Моргунов
Паромная переправа «Салехард — Лабытнанги» в данный момент работает только на перевозку пассажиров, причина — сильный ветер. Следующий паромный рейс с людьми будет в 12:00, об этом URA.RU сообщили в диспетчерской службе.
«При показателях ветра свыше 17 метров в секунду паромы стоят. На данный момент запланировано на 12 часов перевозка пассажиров «Лабытнанги — Салехард — Лабытнанги», — сообщил корреспонденту URA.RU диспетчер паромной переправы.
В диспетчерской службе отметили, что последние рейсы с людьми были 4 августа в 18:30 и в 19:00. Машины до сих пор стоят. «Подскажите что-нибудь известно, когда пустят машины? Сутки уже сидим тут с детьми в машине. Это просто какой-то ужас», — написали анонимный пост в группе «Лабытнанги Info» в VK.
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Паромная переправа «Салехард — Лабытнанги» в данный момент работает только на перевозку пассажиров, причина — сильный ветер. Следующий паромный рейс с людьми будет в 12:00, об этом URA.RU сообщили в диспетчерской службе. «При показателях ветра свыше 17 метров в секунду паромы стоят. На данный момент запланировано на 12 часов перевозка пассажиров «Лабытнанги — Салехард — Лабытнанги», — сообщил корреспонденту URA.RU диспетчер паромной переправы. В диспетчерской службе отметили, что последние рейсы с людьми были 4 августа в 18:30 и в 19:00. Машины до сих пор стоят. «Подскажите что-нибудь известно, когда пустят машины? Сутки уже сидим тут с детьми в машине. Это просто какой-то ужас», — написали анонимный пост в группе «Лабытнанги Info» в VK. Ранее редакция URA.RU сообщила, что штормовой ветер остановил главную переправу в ЯНАО. Причиной стал сильный ветер с порывами выше 20 метров в секунду.