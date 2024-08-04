04 августа 2024
03 августа 2024
02 августа 2024

Очереди из машин: паромная переправа в ЯНАО планирует перевозку людей. Скрин

Переправа между Салехардом и Лабытнанги временно возобновит работу в 12:00
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автотрасса, автомобили, дорога. Тюмень, автотрасса, машины, пробка, автомобильная пробка, трасса, дорога, автомобили, автотранспорт, пробка машины, пробка автомобильная, автодорога, пробка на трассе
По обе стороны Оби скопилось множество машин Фото:

Паромная переправа «Салехард — Лабытнанги» в данный момент работает только на перевозку пассажиров, причина — сильный ветер. Следующий паромный рейс с людьми будет в 12:00, об этом URA.RU сообщили в диспетчерской службе.

«При показателях ветра свыше 17 метров в секунду паромы стоят. На данный момент запланировано на 12 часов перевозка пассажиров «Лабытнанги — Салехард — Лабытнанги», — сообщил корреспонденту URA.RU диспетчер паромной переправы.

В диспетчерской службе отметили, что последние рейсы с людьми были 4 августа в 18:30 и в 19:00. Машины до сих пор стоят. «Подскажите что-нибудь известно, когда пустят машины? Сутки уже сидим тут с детьми в машине. Это просто какой-то ужас», — написали анонимный пост в группе «Лабытнанги Info» в VK.

Ранее редакция URA.RU сообщила, что штормовой ветер остановил главную переправу в ЯНАО. Причиной стал сильный ветер с порывами выше 20 метров в секунду.

Очередь из машин со стороны Салехарда
Очередь из машин со стороны Салехарда

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Паромная переправа «Салехард — Лабытнанги» в данный момент работает только на перевозку пассажиров, причина — сильный ветер. Следующий паромный рейс с людьми будет в 12:00, об этом URA.RU сообщили в диспетчерской службе. «При показателях ветра свыше 17 метров в секунду паромы стоят. На данный момент запланировано на 12 часов перевозка пассажиров «Лабытнанги — Салехард — Лабытнанги», — сообщил корреспонденту URA.RU диспетчер паромной переправы. В диспетчерской службе отметили, что последние рейсы с людьми были 4 августа в 18:30 и в 19:00. Машины до сих пор стоят. «Подскажите что-нибудь известно, когда пустят машины? Сутки уже сидим тут с детьми в машине. Это просто какой-то ужас», — написали анонимный пост в группе «Лабытнанги Info» в VK. Ранее редакция URA.RU сообщила, что штормовой ветер остановил главную переправу в ЯНАО. Причиной стал сильный ветер с порывами выше 20 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...