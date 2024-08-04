Непогода в ЯНАО внесла коррективы в работу чиновников

Глава Шурышкарского района ЯНАО Олег Попов отменил рабочую поездку в Овгорт, запланированную на сегодня. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, сообщает администрация Шурышкарского района.
«Сегодня непогода не позволила состояться рабочей поездке Олега Попова в Овгорт. Встречи переносятся на завтра», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале районной администрации.
По данным ГУ МЧС по ЯНАО на территории округа 5 августа прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В Приуральском, Шурышкарском, Ямальском и на севере Надымского района ожидаются порывы ветра скоростью 15-18 м/с.
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Глава Шурышкарского района ЯНАО Олег Попов отменил рабочую поездку в Овгорт, запланированную на сегодня. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, сообщает администрация Шурышкарского района. «Сегодня непогода не позволила состояться рабочей поездке Олега Попова в Овгорт. Встречи переносятся на завтра», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале районной администрации. По данным ГУ МЧС по ЯНАО на территории округа 5 августа прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В Приуральском, Шурышкарском, Ямальском и на севере Надымского района ожидаются порывы ветра скоростью 15-18 м/с. Ранее URA.RU рассказывало, что 4 августа из-за ураганного ветра была остановлена паромная переправа Салехард — Лабытнанги. На данный момент сообщений о возобновлении работ на главной переправе Ямала не поступало.