04 августа 2024
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Непогода в ЯНАО внесла коррективы в работу чиновников

Из-за плохой погоды глава Шурышкарского района отменил поездку в Овгорт
© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Попов отменил рабочую поездку в Овгорт Фото:

Глава Шурышкарского района ЯНАО Олег Попов отменил рабочую поездку в Овгорт, запланированную на сегодня. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, сообщает администрация Шурышкарского района.

«Сегодня непогода не позволила состояться рабочей поездке Олега Попова в Овгорт. Встречи переносятся на завтра», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале районной администрации.

По данным ГУ МЧС по ЯНАО на территории округа 5 августа прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В Приуральском, Шурышкарском, Ямальском и на севере Надымского района ожидаются порывы ветра скоростью 15-18 м/с.

Ранее URA.RU рассказывало, что 4 августа из-за ураганного ветра была остановлена паромная переправа Салехард — Лабытнанги. На данный момент сообщений о возобновлении работ на главной переправе Ямала не поступало.

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Глава Шурышкарского района ЯНАО Олег Попов отменил рабочую поездку в Овгорт, запланированную на сегодня. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, сообщает администрация Шурышкарского района. «Сегодня непогода не позволила состояться рабочей поездке Олега Попова в Овгорт. Встречи переносятся на завтра», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале районной администрации. По данным ГУ МЧС по ЯНАО на территории округа 5 августа прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В Приуральском, Шурышкарском, Ямальском и на севере Надымского района ожидаются порывы ветра скоростью 15-18 м/с. Ранее URA.RU рассказывало, что 4 августа из-за ураганного ветра была остановлена паромная переправа Салехард — Лабытнанги. На данный момент сообщений о возобновлении работ на главной переправе Ямала не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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