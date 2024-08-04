Житель Лабытнанги (ЯНАО) вынужден сидеть в аэропорту Сочи из-за задержки авиарейса, следующего до Салехарда. Он сообщил URA.RU, что причиной задержки стал опоздавший авиалайнер, который не вылетел вовремя из Тюмени.
«Причина задержки рейса выяснилась — вроде самолет не прилетел почему-то из Тюмени. Должны предоставить питание, сижу жду», — рассказал Дмитрий Липов в личной беседе корреспонденту URA.RU.
Дмитрий живет в Лабытнанги, работает электромонтером. На отдых вылетел с семьей, которая осталась отдыхать в Крыму. Сам мужчина вынужден вернуться домой, чтобы выйти на работу по графику. О задержке авиарейса авиакомпания «Ямал» сообщила ему по СМС, причину переноса расписания — не объяснили. Изначально вылет из Сочи был запланирован на 11:30 по московскому времени, на данный момент вылет должен быть в 12:10 (МСК).
«Пока только обещают на посадке что-то дать», — ответил Липов на вопрос корреспондента о предоставлении еды и услуг. Он отмечает — в аэропорту все ждут посадку на самолет, чтобы скорее вернуться домой.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в аэропорт «Рощино» (Тюмень) и в авиакомпанию «Ямал», чтобы уточнить причину задержки вылета авиалайнера. На момент публикации новости ответа не поступило.
Скрин Дмитрия Липова с смс-оповещением о задержке рейса
Читатель URA.RU
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Житель Лабытнанги (ЯНАО) вынужден сидеть в аэропорту Сочи из-за задержки авиарейса, следующего до Салехарда. Он сообщил URA.RU, что причиной задержки стал опоздавший авиалайнер, который не вылетел вовремя из Тюмени. «Причина задержки рейса выяснилась — вроде самолет не прилетел почему-то из Тюмени. Должны предоставить питание, сижу жду», — рассказал Дмитрий Липов в личной беседе корреспонденту URA.RU. Дмитрий живет в Лабытнанги, работает электромонтером. На отдых вылетел с семьей, которая осталась отдыхать в Крыму. Сам мужчина вынужден вернуться домой, чтобы выйти на работу по графику. О задержке авиарейса авиакомпания «Ямал» сообщила ему по СМС, причину переноса расписания — не объяснили. Изначально вылет из Сочи был запланирован на 11:30 по московскому времени, на данный момент вылет должен быть в 12:10 (МСК). «Пока только обещают на посадке что-то дать», — ответил Липов на вопрос корреспондента о предоставлении еды и услуг. Он отмечает — в аэропорту все ждут посадку на самолет, чтобы скорее вернуться домой. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в аэропорт «Рощино» (Тюмень) и в авиакомпанию «Ямал», чтобы уточнить причину задержки вылета авиалайнера. На момент публикации новости ответа не поступило. Ранее редакция URA.RU сообщила, что жители Салехарда не могут вылететь в отпуск из-за задержки Самолета. Причиной переноса стала задержка авиарейса в Сочи.