Жители ЯНАО ждут посадку на авиалайнер, который не прилетел вовремя

Житель Лабытнанги застрял в Сочи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Лабытнанги (ЯНАО) вынужден сидеть в аэропорту Сочи из-за задержки авиарейса, следующего до Салехарда. Он сообщил URA.RU, что причиной задержки стал опоздавший авиалайнер, который не вылетел вовремя из Тюмени.

«Причина задержки рейса выяснилась — вроде самолет не прилетел почему-то из Тюмени. Должны предоставить питание, сижу жду», — рассказал Дмитрий Липов в личной беседе корреспонденту URA.RU.

Дмитрий живет в Лабытнанги, работает электромонтером. На отдых вылетел с семьей, которая осталась отдыхать в Крыму. Сам мужчина вынужден вернуться домой, чтобы выйти на работу по графику. О задержке авиарейса авиакомпания «Ямал» сообщила ему по СМС, причину переноса расписания — не объяснили. Изначально вылет из Сочи был запланирован на 11:30 по московскому времени, на данный момент вылет должен быть в 12:10 (МСК).

«Пока только обещают на посадке что-то дать», — ответил Липов на вопрос корреспондента о предоставлении еды и услуг. Он отмечает — в аэропорту все ждут посадку на самолет, чтобы скорее вернуться домой.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в аэропорт «Рощино» (Тюмень) и в авиакомпанию «Ямал», чтобы уточнить причину задержки вылета авиалайнера. На момент публикации новости ответа не поступило.

Ранее редакция URA.RU сообщила, что жители Салехарда не могут вылететь в отпуск из-за задержки Самолета. Причиной переноса стала задержка авиарейса в Сочи.

Скрин Дмитрия Липова с смс-оповещением о задержке рейса Читатель URA.RU