Самолет из Тюмени в Сочи не долетел до пункта назначения

Борт было решено вернуть в Тюмень, но сначала самолет сжег топливо (архивное фото)
Самолет авиакомпании «Ямал», вылетевший 5 августа из Тюмени в Сочи, 2,5 часа кружил над областной столицей: он вырабатывал топливо, чтобы вернуться, так как один из двигателей работал некорректно. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«Авиакомпания „Ямал“, 5 августа, рейс Тюмень — Сочи. Через три минуты после взлета экипаж доложил о некорректной работе первого двигателя. Принял решение о возврате на аэродром Рощино. Запросил зону ожидания в течении 2,5 часов для выработки топлива», — сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.
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