Самолет из Тюмени в Сочи не долетел до пункта назначения

Самолет АК «Ямал» в Сочи два часа кружил над Тюменью, вырабатывая топливо

05 августа 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

Борт было решено вернуть в Тюмень, но сначала самолет сжег топливо (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Самолет авиакомпании «Ямал», вылетевший 5 августа из Тюмени в Сочи, 2,5 часа кружил над областной столицей: он вырабатывал топливо, чтобы вернуться, так как один из двигателей работал некорректно. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «Авиакомпания „Ямал“, 5 августа, рейс Тюмень — Сочи. Через три минуты после взлета экипаж доложил о некорректной работе первого двигателя. Принял решение о возврате на аэродром Рощино. Запросил зону ожидания в течении 2,5 часов для выработки топлива», — сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет авиакомпании «Ямал», вылетевший 5 августа из Тюмени в Сочи, 2,5 часа кружил над областной столицей: он вырабатывал топливо, чтобы вернуться, так как один из двигателей работал некорректно. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «Авиакомпания „Ямал“, 5 августа, рейс Тюмень — Сочи. Через три минуты после взлета экипаж доложил о некорректной работе первого двигателя. Принял решение о возврате на аэродром Рощино. Запросил зону ожидания в течении 2,5 часов для выработки топлива», — сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.