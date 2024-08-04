04 августа 2024

Самолет из Тюмени в Сочи не долетел до пункта назначения

Самолет АК «Ямал» в Сочи два часа кружил над Тюменью, вырабатывая топливо
© Служба новостей «URA.RU»
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Борт было решено вернуть в Тюмень, но сначала самолет сжег топливо (архивное фото) Фото:

Самолет авиакомпании «Ямал», вылетевший 5 августа из Тюмени в Сочи, 2,5 часа кружил над областной столицей: он вырабатывал топливо, чтобы вернуться, так как один из двигателей работал некорректно. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«Авиакомпания „Ямал“, 5 августа, рейс Тюмень — Сочи. Через три минуты после взлета экипаж доложил о некорректной работе первого двигателя. Принял решение о возврате на аэродром Рощино. Запросил зону ожидания в течении 2,5 часов для выработки топлива», — сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.

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Самолет авиакомпании «Ямал», вылетевший 5 августа из Тюмени в Сочи, 2,5 часа кружил над областной столицей: он вырабатывал топливо, чтобы вернуться, так как один из двигателей работал некорректно. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «Авиакомпания „Ямал“, 5 августа, рейс Тюмень — Сочи. Через три минуты после взлета экипаж доложил о некорректной работе первого двигателя. Принял решение о возврате на аэродром Рощино. Запросил зону ожидания в течении 2,5 часов для выработки топлива», — сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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