Страховищики не аннулируют договор курганцам, ушедшим на СВО, но выплат не будет

05 августа 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

По информации страховщиков, случай не является страховым, если произошел в зоне СВО (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Договор о страховании физического лица будет действовать даже, если курганец уедет в зону проведения СВО по контракту. Но страховые компании предупреждают — выплат от компании не будет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в страховых компаниях. «Физлицо остается застрахованным даже, если находится в зоне СВО. Все в порядке, так и будет действовать договор страхования. Никаких ограничений или аннулирований не предусмотрено», — рассказал корреспонденту менеджер компании «АльфаСтрахование». В компании «Ресо-гарантия» сообщили, что договор не будет расторгнут с бойцом СВО, но выплат по страховому случаю не произойдет из-за нахождения на территории военных действий. «Военные действия в любом полисе — это исключение», — рассказали в компании «Центр страхования». По несчастным случаям, пояснил эксперт компании, военные действия — это исключение в любой страховой компании. Если человек записывается на военную службу по контракту или идет в качестве военнослужащего в рамках госконтракта будет предусмотрено страхование. Выплаты в таком случае будет выдавать государство, уточнил специалист. Ранее URA.RU писало, что прокуратура Курганской области выявила нарушение социальных прав семьи участника специальной военной операции из Целинного округа, которой было отказано в назначении пособия на детей из-за якобы превышения прожиточного минимума. После проверки прокуратура установила, что при расчете дохода не были учтены особые условия для граждан, призванных на военную службу, и внесла представление в Фонд пенсионного и социального страхования. В итоге семье было назначено пособие и выплачена задолженность в размере более 100 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Договор о страховании физического лица будет действовать даже, если курганец уедет в зону проведения СВО по контракту. Но страховые компании предупреждают — выплат от компании не будет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в страховых компаниях. «Физлицо остается застрахованным даже, если находится в зоне СВО. Все в порядке, так и будет действовать договор страхования. Никаких ограничений или аннулирований не предусмотрено», — рассказал корреспонденту менеджер компании «АльфаСтрахование». В компании «Ресо-гарантия» сообщили, что договор не будет расторгнут с бойцом СВО, но выплат по страховому случаю не произойдет из-за нахождения на территории военных действий. «Военные действия в любом полисе — это исключение», — рассказали в компании «Центр страхования». По несчастным случаям, пояснил эксперт компании, военные действия — это исключение в любой страховой компании. Если человек записывается на военную службу по контракту или идет в качестве военнослужащего в рамках госконтракта будет предусмотрено страхование. Выплаты в таком случае будет выдавать государство, уточнил специалист. Ранее URA.RU писало, что прокуратура Курганской области выявила нарушение социальных прав семьи участника специальной военной операции из Целинного округа, которой было отказано в назначении пособия на детей из-за якобы превышения прожиточного минимума. После проверки прокуратура установила, что при расчете дохода не были учтены особые условия для граждан, призванных на военную службу, и внесла представление в Фонд пенсионного и социального страхования. В итоге семье было назначено пособие и выплачена задолженность в размере более 100 тысяч рублей.