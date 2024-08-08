Инфопарк проработает в центре города до 22 сентября
На Цветном бульваре в центре Тюмени начал работу инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!». Старт экспозиции дал глава региона Александр Моор, сообщает с места корреспондент URA.RU.
«Экспозиция начала работу. С ней ознакомился губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщил корреспондент агентства.
Интерактивное пространство стало продолжением выставки «Россия», которая проходила в течение полугода на площадке ВДНХ в Москве. В Тюмени экспозиция будет работать до 22 сентября.
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