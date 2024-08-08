08 августа 2024

В Тюмени открылся инфопарк, привезенный с главной выставки России. Видео

Инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!» начал работу в центре Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Инфопарк проработает в центре города до 22 сентября
Инфопарк проработает в центре города до 22 сентября Фото:

На Цветном бульваре в центре Тюмени начал работу инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!». Старт экспозиции дал глава региона Александр Моор, сообщает с места корреспондент URA.RU.

«Экспозиция начала работу. С ней ознакомился губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщил корреспондент агентства.

Интерактивное пространство стало продолжением выставки «Россия», которая проходила в течение полугода на площадке ВДНХ в Москве. В Тюмени экспозиция будет работать до 22 сентября. 

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На Цветном бульваре в центре Тюмени начал работу инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!». Старт экспозиции дал глава региона Александр Моор, сообщает с места корреспондент URA.RU. «Экспозиция начала работу. С ней ознакомился губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщил корреспондент агентства. Интерактивное пространство стало продолжением выставки «Россия», которая проходила в течение полугода на площадке ВДНХ в Москве. В Тюмени экспозиция будет работать до 22 сентября. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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