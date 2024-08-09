В ЯНАО зарплата сотрудников детсадов превышает 100 тысяч рублей

Номинальная заработная плата сотрудников детских садов ЯНАО составляет 113,9 тысячи рублей. Регион занимает третье место по самой высокой оплате труда работников дошкольных образовательных организаций. Такая информация следует из данных мониторинга зарплат педработников за январь—март 2024 года. Мониторинг был создан Минпросвещения РФ и Общероссийским профсоюзом образования.
«В трех регионах РФ номинальная зарплата работников детсадов превышает 100 тысяч рублей. К ним относятся Магаданская область (118,4 тысячи рублей), Чукотский автономный округ (118,1 тысячи рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (113,9 тысячи рублей)», — выяснили ТАСС.
Заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова отметила, что повышенная зарплата возникает из-за различных добавок, которые имеют эти регионы. В целом по России зарплата сотрудников детских садов за 1 квартал 2024 года выросла на 15,3%.
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Номинальная заработная плата сотрудников детских садов ЯНАО составляет 113,9 тысячи рублей. Регион занимает третье место по самой высокой оплате труда работников дошкольных образовательных организаций. Такая информация следует из данных мониторинга зарплат педработников за январь—март 2024 года. Мониторинг был создан Минпросвещения РФ и Общероссийским профсоюзом образования. «В трех регионах РФ номинальная зарплата работников детсадов превышает 100 тысяч рублей. К ним относятся Магаданская область (118,4 тысячи рублей), Чукотский автономный округ (118,1 тысячи рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (113,9 тысячи рублей)», — выяснили ТАСС. Заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова отметила, что повышенная зарплата возникает из-за различных добавок, которые имеют эти регионы. В целом по России зарплата сотрудников детских садов за 1 квартал 2024 года выросла на 15,3%.