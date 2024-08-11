Балицкий получил поручения от Путина из-за атаки на ЗАЭС

Путин поручил усилить внимание к стратегическим объектам в Запорожской области

12 августа 2024 в 03:27 Размер текста - 17 +

Из-за атаки ВСУ серьезно повреждена градирня Запорожской АЭС Фото: Сергей Венявский © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поручил усилить внимание к объектам стратегической инфраструктуры Запорожской области, в том числе к Запорожской АЭС. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий. Новость по теме Пожар начался на Запорожской АЭС после обстрела ВСУ: последствия атаки «На моей встрече с президентом Владимир Владимирович Путин четко указал повысить бдительность и внимание к объектам стратегической инфраструктуры, к таким относится атомная станция. Был принят ряд решений, которые сегодня позволяют нам безопасно работать в Запорожской области и вовремя устранять все сложности, создаваемые для нас противником», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что в регионе приняты все необходимые меры для локализации последствий ударов. Он уточнил, что инцидент не окажет влияния на работу самой станции. В результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В настоящее время пожар локализован. В результате атаки серьезно повреждена градирня Запорожской АЭС, сообщили в «Росатоме». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин поручил усилить внимание к объектам стратегической инфраструктуры Запорожской области, в том числе к Запорожской АЭС. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий. «На моей встрече с президентом Владимир Владимирович Путин четко указал повысить бдительность и внимание к объектам стратегической инфраструктуры, к таким относится атомная станция. Был принят ряд решений, которые сегодня позволяют нам безопасно работать в Запорожской области и вовремя устранять все сложности, создаваемые для нас противником», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что в регионе приняты все необходимые меры для локализации последствий ударов. Он уточнил, что инцидент не окажет влияния на работу самой станции. В результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В настоящее время пожар локализован. В результате атаки серьезно повреждена градирня Запорожской АЭС, сообщили в «Росатоме».