11 августа 2024

Балицкий получил поручения от Путина из-за атаки на ЗАЭС

Путин поручил усилить внимание к стратегическим объектам в Запорожской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Город Энергодар и Запорожская АЭС., разрушения, атомная промышленность, запорожская аэс
Из-за атаки ВСУ серьезно повреждена градирня Запорожской АЭС Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил усилить внимание к объектам стратегической инфраструктуры Запорожской области, в том числе к Запорожской АЭС. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

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«На моей встрече с президентом Владимир Владимирович Путин четко указал повысить бдительность и внимание к объектам стратегической инфраструктуры, к таким относится атомная станция. Был принят ряд решений, которые сегодня позволяют нам безопасно работать в Запорожской области и вовремя устранять все сложности, создаваемые для нас противником», — написал Балицкий в своем telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что в регионе приняты все необходимые меры для локализации последствий ударов. Он уточнил, что инцидент не окажет влияния на работу самой станции.

В результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В настоящее время пожар локализован. В результате атаки серьезно повреждена градирня Запорожской АЭС, сообщили в «Росатоме».

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Президент РФ Владимир Путин поручил усилить внимание к объектам стратегической инфраструктуры Запорожской области, в том числе к Запорожской АЭС. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий. «На моей встрече с президентом Владимир Владимирович Путин четко указал повысить бдительность и внимание к объектам стратегической инфраструктуры, к таким относится атомная станция. Был принят ряд решений, которые сегодня позволяют нам безопасно работать в Запорожской области и вовремя устранять все сложности, создаваемые для нас противником», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что в регионе приняты все необходимые меры для локализации последствий ударов. Он уточнил, что инцидент не окажет влияния на работу самой станции. В результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В настоящее время пожар локализован. В результате атаки серьезно повреждена градирня Запорожской АЭС, сообщили в «Росатоме».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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