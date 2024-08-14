Дороги и дворы Ноябрьска залило потоками воды (архивное фото)
Ливень затопил улицы и дворы Ноябрьска, про «Честный маршрут» Дмитрия Артюхова сняли видеоролик, а юный ноябрянин лично увидел, как в небо взлетает космический корабль. Об этих и других событиях к вечеру 15 августа, читайте в материале URA.RU.
- Дороги Ноябрьска после ливня превратились в реки. Затопило подъезды, дворы и целые улицы. Ливневки не справились с потоками воды;
- Пиарщики правительства ЯНАО выпустили трейлер к предстоящему «Честному маршруту» губернатора округа Дмитрия Артюхова. В новом ролике мелькает новая «Лада Веста», на которой ямальский глава отправится в путь;
- Природная прокуратура ЯНАО приняла меры по взысканию с ООО «Харампурнефтегаз» возмещения ущерба окружающей среде. Нефтедобытчики заплатили четыре миллиона рублей за загрязнение лесных участков;
- В Новом Уренгое построят мощную котельную стоимостью почти в три млрд рублей. Она обеспечит энергией детские сады, школы и многоквартирные дома;
- Ученик из Ноябрьска побывал на космодроме Байконур. Там от снял на видео запуск космического грузового корабля «Прогресс»;
- Конкурс на лучшего дружинника округа пройдет в Тарко-Сале (ЯНАО). Мероприятие, где определят победителя пройдет 16 ноября;
- Смертельное ДТП произошло на трассе «Коротчаево-Тазовский». От столкновения с грузовым «Мерседесом» погиб водитель «УАЗа».
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