14 августа 2024

Лучшего дружинника ЯНАО определят осенью

Конкурс «Лучший дружинник» ЯНАО пройдет в ноябре
© Служба новостей «URA.RU»
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Конкурс "Лучший дружинник" пройдет в Тарко-Сале осенью
Конкурс "Лучший дружинник" пройдет в Тарко-Сале осенью Фото:

Конкурс по определению лучшего дружинника ЯНАО пройдет Тарко-Сале в ноябре, прием заявок на конкурс уже начался. О сроках их подачи и пакете документов URA.RU сообщили в пресс-службе окружного департамента региональной безопасности.

Порядок подачи заявки

Желающие принять участие в конкурсе должны обратиться к командиру народной дружины и предоставить ему пакет документов в электронном виде. Командир передает данные в окружной департамент региональной безопасности в электронном виде. В день проведения конкурса уже сам участник предъявляет оригиналы документов организаторам.

Какие документы требуется предоставить

  • заявка, подписанная командиром народной дружины;
  • анкета участника окружного конкурса подписанная участником конкурса и командиром народной дружины;
  • фотография участника конкурса размером 3 x 4 см;
  • медицинское заключение о допуске к тренировочным мероприятиям и участию в спортивных соревнованиях в отношении участника конкурса;
  • согласие на обработку персональных данных, заполненное и подписанное участником конкурса собственноручно.

Сроки подачи документов и дата проведения конкурса

Конкурсные материалы будут приниматься до 10 октября включительно. От одной дружины может быть зарегистрирован только один конкурсант. Сам конкурс пройдет в Тарко-Сале Пуровского района 16 ноября. 

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Конкурс по определению лучшего дружинника ЯНАО пройдет Тарко-Сале в ноябре, прием заявок на конкурс уже начался. О сроках их подачи и пакете документов URA.RU сообщили в пресс-службе окружного департамента региональной безопасности. Порядок подачи заявки Желающие принять участие в конкурсе должны обратиться к командиру народной дружины и предоставить ему пакет документов в электронном виде. Командир передает данные в окружной департамент региональной безопасности в электронном виде. В день проведения конкурса уже сам участник предъявляет оригиналы документов организаторам. Какие документы требуется предоставить Сроки подачи документов и дата проведения конкурса Конкурсные материалы будут приниматься до 10 октября включительно. От одной дружины может быть зарегистрирован только один конкурсант. Сам конкурс пройдет в Тарко-Сале Пуровского района 16 ноября. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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