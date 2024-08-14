Лучшего дружинника ЯНАО определят осенью

Конкурс по определению лучшего дружинника ЯНАО пройдет Тарко-Сале в ноябре, прием заявок на конкурс уже начался. О сроках их подачи и пакете документов URA.RU сообщили в пресс-службе окружного департамента региональной безопасности.
Порядок подачи заявки
Желающие принять участие в конкурсе должны обратиться к командиру народной дружины и предоставить ему пакет документов в электронном виде. Командир передает данные в окружной департамент региональной безопасности в электронном виде. В день проведения конкурса уже сам участник предъявляет оригиналы документов организаторам.
Какие документы требуется предоставить
- заявка, подписанная командиром народной дружины;
- анкета участника окружного конкурса подписанная участником конкурса и командиром народной дружины;
- фотография участника конкурса размером 3 x 4 см;
- медицинское заключение о допуске к тренировочным мероприятиям и участию в спортивных соревнованиях в отношении участника конкурса;
- согласие на обработку персональных данных, заполненное и подписанное участником конкурса собственноручно.
Сроки подачи документов и дата проведения конкурса
Конкурсные материалы будут приниматься до 10 октября включительно. От одной дружины может быть зарегистрирован только один конкурсант. Сам конкурс пройдет в Тарко-Сале Пуровского района 16 ноября.
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