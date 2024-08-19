Столько нужно потратить денег, чтобы собрать ребенка в школу в ЯНАО

Приближается начало учебного года и перед родителями встает задача собрать ребенка в школу. В городах ЯНАО не планируется открытие специализированных школьных базаров, где можно было закупить все и сразу, поэтому на помощь родителям приходят маркетплейсы. URA.RU проанализировало цены на площадках OZON и Wildberries и выяснило сколько на текущий момент в среднем будут стоить сборы мальчика и девочки в школу.
Девочка
- Юбка от 725 до 1890 рублей
- Блузка от 820 до 1217 рублей
- Сарафан от 1027 до 1510 рублей
- Рубашка от 1139 до 1569 рублей
- Пиджак от 1256 до 1860 рублей
- Брюки от 984 до 1408 рублей
- Футболка от 280 до 630 рублей
- Обувь от 1100 до 1858 рублей
Итого: минимальная сумма затрат на сборы девочки в школу на Ямале в среднем составит 8201 рубль. Максимальные же траты (до 2000 тысяч рублей) на сборы составят 13212 рублей.
Мальчик
- Брюки от 1073 до 1954 рублей
- Рубашка от 799 до 1143 рублей
- Пиджак от 1184 до 1680 рублей
- Жилет от 885 до 1629 рублей
- Футболка от 256 до 540 рублей
- Обувь от 851 до 1280 рублей
Итого: минимальная сумма затрат на сборы мальчика в школу на Ямале в среднем составит 5048 рублей. Максимальная стоимость сборов (до 2000 тысяч рублей) будет 8226 рублей.
Ранее URA.RU сообщало о сумме, которую планируют потратить ямальские родители на сборы ребенка в школу. В среднем, родители готовы потратить более 11 тысяч рублей на покупку вещей.
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