21 августа 2024

В Курганской области в два раза выросла урожайность пшеницы

© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, поле, пшеница, урожай, зерно, колосья, злак, день поля
Урожайность пшеницы резко увеличилась в Курганской области Фото:

Сельхозпроизводители в Курганской области собирают свыше 30 центнеров пшеницы с гектара, что в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом рассказали представители регионального департамента АПК.

«Курганские аграрии собирают пшеницы 30,9 центнеров с гектара, что в два раза превышает показатели 2023 года, когда урожайность была 15,8 ц/га. Похожая ситуация и с озимой рожью: 30,9 ц/га против 17,5 ц/га в прошлом году», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале областного сельхоздепартамента.

По данным ведомства, урожайность картофеля ранних сортов достигает 530 ц/га, что в 1,3 раза выше, чем годом ранее. Урожайность овощей составила 754 ц/га, то есть в 1,5 раза больше, чем в 2023 году, отметили в департаменте АПК.

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Сельхозпроизводители в Курганской области собирают свыше 30 центнеров пшеницы с гектара, что в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом рассказали представители регионального департамента АПК. «Курганские аграрии собирают пшеницы 30,9 центнеров с гектара, что в два раза превышает показатели 2023 года, когда урожайность была 15,8 ц/га. Похожая ситуация и с озимой рожью: 30,9 ц/га против 17,5 ц/га в прошлом году», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале областного сельхоздепартамента. По данным ведомства, урожайность картофеля ранних сортов достигает 530 ц/га, что в 1,3 раза выше, чем годом ранее. Урожайность овощей составила 754 ц/га, то есть в 1,5 раза больше, чем в 2023 году, отметили в департаменте АПК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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