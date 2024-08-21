В Курганской области в два раза выросла урожайность пшеницы

22 августа 2024 в 00:08 Размер текста - 17 +

Урожайность пшеницы резко увеличилась в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сельхозпроизводители в Курганской области собирают свыше 30 центнеров пшеницы с гектара, что в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом рассказали представители регионального департамента АПК. «Курганские аграрии собирают пшеницы 30,9 центнеров с гектара, что в два раза превышает показатели 2023 года, когда урожайность была 15,8 ц/га. Похожая ситуация и с озимой рожью: 30,9 ц/га против 17,5 ц/га в прошлом году», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале областного сельхоздепартамента. По данным ведомства, урожайность картофеля ранних сортов достигает 530 ц/га, что в 1,3 раза выше, чем годом ранее. Урожайность овощей составила 754 ц/га, то есть в 1,5 раза больше, чем в 2023 году, отметили в департаменте АПК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сельхозпроизводители в Курганской области собирают свыше 30 центнеров пшеницы с гектара, что в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом рассказали представители регионального департамента АПК. «Курганские аграрии собирают пшеницы 30,9 центнеров с гектара, что в два раза превышает показатели 2023 года, когда урожайность была 15,8 ц/га. Похожая ситуация и с озимой рожью: 30,9 ц/га против 17,5 ц/га в прошлом году», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале областного сельхоздепартамента. По данным ведомства, урожайность картофеля ранних сортов достигает 530 ц/га, что в 1,3 раза выше, чем годом ранее. Урожайность овощей составила 754 ц/га, то есть в 1,5 раза больше, чем в 2023 году, отметили в департаменте АПК.