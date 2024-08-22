22 августа 2024

На элитном форуме в Тюмени выступит Дмитрий Маликов

На форуме TNF в Тюмени выступит Дмитрий Маликов
© Служба новостей «URA.RU»
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Певец выступит 18 сентября
Певец выступит 18 сентября Фото:

В Тюмени на промышленно-энергетическом форуме TNF в один из дней для участников выступит певец Дмитрий Маликов. Об этом сообщают организаторы форума в своих социальных сетях.

«18 сентября на площадке TNF_LIVE выступит Дмитрий Маликов», — сообщают организаторы. Форум пройдет в течение четырех дней с 16 по 19 августа. В нем примут участие только представители компаний топливно-энергетического комплекса.

Ранее сообщалось о том, что в рамках форума также выступи Леонид Агутин. Кроме того, организаторы анонсировали концерт группы «Чиж и Co».

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В Тюмени на промышленно-энергетическом форуме TNF в один из дней для участников выступит певец Дмитрий Маликов. Об этом сообщают организаторы форума в своих социальных сетях. «18 сентября на площадке TNF_LIVE выступит Дмитрий Маликов», — сообщают организаторы. Форум пройдет в течение четырех дней с 16 по 19 августа. В нем примут участие только представители компаний топливно-энергетического комплекса. Ранее сообщалось о том, что в рамках форума также выступи Леонид Агутин. Кроме того, организаторы анонсировали концерт группы «Чиж и Co».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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