На элитном форуме в Тюмени выступит Дмитрий Маликов

Певец выступит 18 сентября
В Тюмени на промышленно-энергетическом форуме TNF в один из дней для участников выступит певец Дмитрий Маликов. Об этом сообщают организаторы форума в своих социальных сетях.
«18 сентября на площадке TNF_LIVE выступит Дмитрий Маликов», — сообщают организаторы. Форум пройдет в течение четырех дней с 16 по 19 августа. В нем примут участие только представители компаний топливно-энергетического комплекса.
Ранее сообщалось о том, что в рамках форума также выступи Леонид Агутин. Кроме того, организаторы анонсировали концерт группы «Чиж и Co».
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