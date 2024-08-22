В Далматово Курганской области бывшую усадьбу купца Александра Боголюбова меняют на квартиру или автомобиль. Оценили историческое здание почти на полмиллиона рублей. Информация о продаже размещена на популярном сайте с объявлениями.
«Продается бывшая усадьба купца Боголюбова. Возможно использование под офисы, производство или магазин. Обмен на квартиру или автомобиль», — говорится в объявлении. Также с двухэтажным зданием идет земельный участок площадью 104 квадратных метра.
От усадьбы до наших дней сохранился постоялый двор отца и сына Боголюбовых. В нем раньше останавливались крупные купцы на ночлег. Историческое здание является объектом культурного наследия регионального значения.
Ранее URA.RU писало, что в Шадринске власти снизили стоимость бывшей усадьбы кондитера Кондюрина. Здание, построенное в конце XIX века оценили 11,5 млн рублей. Последние годы в нем располагалась иммунологическая лаборатория областного депздрава. Также сообщалось, что курганские власти продают единственную сельскую усадьбу дворян Шмурло почти за 5 млн рублей.
В Далматово бывшую усадьбу купца Боголюбова меняют на автомобиль
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Далматово Курганской области бывшую усадьбу купца Александра Боголюбова меняют на квартиру или автомобиль. Оценили историческое здание почти на полмиллиона рублей. Информация о продаже размещена на популярном сайте с объявлениями. «Продается бывшая усадьба купца Боголюбова. Возможно использование под офисы, производство или магазин. Обмен на квартиру или автомобиль», — говорится в объявлении. Также с двухэтажным зданием идет земельный участок площадью 104 квадратных метра. От усадьбы до наших дней сохранился постоялый двор отца и сына Боголюбовых. В нем раньше останавливались крупные купцы на ночлег. Историческое здание является объектом культурного наследия регионального значения. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске власти снизили стоимость бывшей усадьбы кондитера Кондюрина. Здание, построенное в конце XIX века оценили 11,5 млн рублей. Последние годы в нем располагалась иммунологическая лаборатория областного депздрава. Также сообщалось, что курганские власти продают единственную сельскую усадьбу дворян Шмурло почти за 5 млн рублей.