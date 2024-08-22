22 августа 2024

В курганском городе бывшую усадьбу купца Боголюбова меняют на авто. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Архивное фото. Дом Демидовых, Белая дача. Кыштым. Челябинская область, белый дом, белая дача, кыштым, усадьба демидовых, памятник истории, дом демидовых
В Далматово продают бывшую усадьбу купца за 450 тысяч рублей Фото:

В Далматово Курганской области бывшую усадьбу купца Александра Боголюбова меняют на квартиру или автомобиль. Оценили историческое здание почти на полмиллиона рублей. Информация о продаже размещена на популярном сайте с объявлениями.

«Продается бывшая усадьба купца Боголюбова. Возможно использование под офисы, производство или магазин. Обмен на квартиру или автомобиль», — говорится в объявлении. Также с двухэтажным зданием идет земельный участок площадью 104 квадратных метра.

От усадьбы до наших дней сохранился постоялый двор отца и сына Боголюбовых. В нем раньше останавливались крупные купцы на ночлег. Историческое здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске власти снизили стоимость бывшей усадьбы кондитера Кондюрина. Здание, построенное в конце XIX века оценили 11,5 млн рублей. Последние годы в нем располагалась иммунологическая лаборатория областного депздрава. Также сообщалось, что курганские власти продают единственную сельскую усадьбу дворян Шмурло почти за 5 млн рублей.

В Далматово бывшую усадьбу купца Боголюбова меняют на автомобиль
В Далматово бывшую усадьбу купца Боголюбова меняют на автомобиль
Фото:
Так раньше выглядела усадьба купца, сейчас от нее остался только постоялый двор
Так раньше выглядела усадьба купца, сейчас от нее остался только постоялый двор
Фото:

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В Далматово Курганской области бывшую усадьбу купца Александра Боголюбова меняют на квартиру или автомобиль. Оценили историческое здание почти на полмиллиона рублей. Информация о продаже размещена на популярном сайте с объявлениями. «Продается бывшая усадьба купца Боголюбова. Возможно использование под офисы, производство или магазин. Обмен на квартиру или автомобиль», — говорится в объявлении. Также с двухэтажным зданием идет земельный участок площадью 104 квадратных метра. От усадьбы до наших дней сохранился постоялый двор отца и сына Боголюбовых. В нем раньше останавливались крупные купцы на ночлег. Историческое здание является объектом культурного наследия регионального значения. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске власти снизили стоимость бывшей усадьбы кондитера Кондюрина. Здание, построенное в конце XIX века оценили 11,5 млн рублей. Последние годы в нем располагалась иммунологическая лаборатория областного депздрава. Также сообщалось, что курганские власти продают единственную сельскую усадьбу дворян Шмурло почти за 5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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