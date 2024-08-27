Пермяк умер в Петербурге после секса под наркотиками

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Врачи не смогли спасти мужчину
Врачи не смогли спасти мужчину Фото:

В Санкт-Петербурге уроженец Перми скончался после секса, перед которым он употребил наркотики. В северной столице он проживал со своей супругой. Ранее был судим за различные преступления.

«Уроженец Перми умер после секса под наркотиками. Процесс был резко прерван, и его жене пришлось вызывать экстренные службы. Когда приехали врачи скорой, мужчина был еще жив. У него диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и тяжелое отравление. Около суток медики боролись за жизнь пациента, но безуспешно», — сообщил telegram-канал «Mash на Мойке».

В сообщении уточняется, что мужчине было 45 лет. Ранее он был судим за нарушение ПДД в Перми, разбой в Мордовии, незаконное завладение автомобилем и запрещенную охоту. В какой-то момент переехал в Петербург, где поселился в квартире со своей супругой.

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В Санкт-Петербурге уроженец Перми скончался после секса, перед которым он употребил наркотики. В северной столице он проживал со своей супругой. Ранее был судим за различные преступления. «Уроженец Перми умер после секса под наркотиками. Процесс был резко прерван, и его жене пришлось вызывать экстренные службы. Когда приехали врачи скорой, мужчина был еще жив. У него диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и тяжелое отравление. Около суток медики боролись за жизнь пациента, но безуспешно», — сообщил telegram-канал «Mash на Мойке». В сообщении уточняется, что мужчине было 45 лет. Ранее он был судим за нарушение ПДД в Перми, разбой в Мордовии, незаконное завладение автомобилем и запрещенную охоту. В какой-то момент переехал в Петербург, где поселился в квартире со своей супругой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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