Пермяк умер в Петербурге после секса под наркотиками

В Санкт-Петербурге уроженец Перми скончался после секса, перед которым он употребил наркотики. В северной столице он проживал со своей супругой. Ранее был судим за различные преступления.
«Уроженец Перми умер после секса под наркотиками. Процесс был резко прерван, и его жене пришлось вызывать экстренные службы. Когда приехали врачи скорой, мужчина был еще жив. У него диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и тяжелое отравление. Около суток медики боролись за жизнь пациента, но безуспешно», — сообщил telegram-канал «Mash на Мойке».
В сообщении уточняется, что мужчине было 45 лет. Ранее он был судим за нарушение ПДД в Перми, разбой в Мордовии, незаконное завладение автомобилем и запрещенную охоту. В какой-то момент переехал в Петербург, где поселился в квартире со своей супругой.
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