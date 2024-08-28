На Дне города Ноябрьска запустят таймер и выступят Mia Boyka и группа «Градусы»

29 августа 2024 в 03:56 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске выступит группа «Градусы» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На Дне города Ноябрьска (ЯНАО) выступят певица Mia Boyka (наст. имя Мария Бойко — прим. URA.RU) и музыкальная группа «Градусы». Также на мероприятии запустят таймер до 50-летия города. Такую афишу опубликовала мэрия. «Ноябрьск, как радушный хозяин, приглашает горожан отметить свой 49-й день рождения… 31 августа в 19:00 начнется видеопрезентация арт-объекта «Часы» — запуск таймера обратного отсчета до 50-летия Ноябрьска… С 20:30 до 21:10 — концерт Mia Boyka, с 21:10 до 22:00 концерт группы «Градусы», — написано в telegram-канале администрации. Также в День города состоится ночной забег и пройдут мастер-классы. Подробнее о программе мероприятия можно узнать ниже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Дне города Ноябрьска (ЯНАО) выступят певица Mia Boyka (наст. имя Мария Бойко — прим. URA.RU) и музыкальная группа «Градусы». Также на мероприятии запустят таймер до 50-летия города. Такую афишу опубликовала мэрия. «Ноябрьск, как радушный хозяин, приглашает горожан отметить свой 49-й день рождения… 31 августа в 19:00 начнется видеопрезентация арт-объекта «Часы» — запуск таймера обратного отсчета до 50-летия Ноябрьска… С 20:30 до 21:10 — концерт Mia Boyka, с 21:10 до 22:00 концерт группы «Градусы», — написано в telegram-канале администрации. Также в День города состоится ночной забег и пройдут мастер-классы. Подробнее о программе мероприятия можно узнать ниже.