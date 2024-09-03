В Салехарде восьмилетняя девочка получила травмы в ДТП (архивное фото)
В Салехарде (ЯНАО) девочка попала под колеса автомобиля на регулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло в 13:06 4 сентября, сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе городской ГАИ.
«ДТП случилось на перекресте улиц Матросова-Мира. Восьмилетняя девочка пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора не спешившись с велосипеда», — прокомментировали корреспонденту агентства в пресс-службе ГАИ Салехарда.
Пострадавшую забрала карета «скорой помощи». По предварительным данным, девочка получила травмы ноги.
В Салехарде в ДТП пострадала восьмилетняя девочка
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