03 сентября 2024

В Салехарде ребенок попал под колеса автомобиля. Фото

В Салехарде восьмилетняя девочка попала под машину на пешеходном переходе
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде восьмилетняя девочка получила травмы в ДТП (архивное фото)
В Салехарде восьмилетняя девочка получила травмы в ДТП (архивное фото) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) девочка попала под колеса автомобиля на регулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло в 13:06 4 сентября, сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе городской ГАИ.

«ДТП случилось на перекресте улиц Матросова-Мира. Восьмилетняя девочка пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора не спешившись с велосипеда», — прокомментировали корреспонденту агентства в пресс-службе ГАИ Салехарда.

Пострадавшую забрала карета «скорой помощи». По предварительным данным, девочка получила травмы ноги. 

В Салехарде в ДТП пострадала восьмилетняя девочка
В Салехарде в ДТП пострадала восьмилетняя девочка
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) девочка попала под колеса автомобиля на регулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло в 13:06 4 сентября, сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе городской ГАИ. «ДТП случилось на перекресте улиц Матросова-Мира. Восьмилетняя девочка пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора не спешившись с велосипеда», — прокомментировали корреспонденту агентства в пресс-службе ГАИ Салехарда. Пострадавшую забрала карета «скорой помощи». По предварительным данным, девочка получила травмы ноги. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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