Власти рассказали, какие школы Тюмени самые переполненные

В Тюмени больше всего учеников обучается в 63, 65 и 92 школах
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Район где пропала Аня Анисимова.Тюмень, школа, школьники
Больше всего учеников обучается в трех школах Тюмени, расположенных в микрорайонах Фото:

Больше всего учеников в Тюмени обучается в школах 63, 65 и 92. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«Школы Тюмени с наибольшим контингентом обучающихся — 63, 65, 92 — расположены в микрорайонах с новостройками и имеют два корпуса. А 92 школа — три корпуса. Учебный процесс в школах организован в две смены, как и в большинстве школ города с соблюдением всех требований санитарного законодательства», — сообщили в инфоцентре.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области после капитального ремонта открылась самая маленькая школа в регионе. Она рассчитана на 104 ученика и 11 классов, в каждом из которых по 10 учеников.

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Больше всего учеников в Тюмени обучается в школах 63, 65 и 92. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Школы Тюмени с наибольшим контингентом обучающихся — 63, 65, 92 — расположены в микрорайонах с новостройками и имеют два корпуса. А 92 школа — три корпуса. Учебный процесс в школах организован в две смены, как и в большинстве школ города с соблюдением всех требований санитарного законодательства», — сообщили в инфоцентре. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области после капитального ремонта открылась самая маленькая школа в регионе. Она рассчитана на 104 ученика и 11 классов, в каждом из которых по 10 учеников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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