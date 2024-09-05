Власти рассказали, какие школы Тюмени самые переполненные

В Тюмени больше всего учеников обучается в 63, 65 и 92 школах

05 сентября 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Больше всего учеников обучается в трех школах Тюмени, расположенных в микрорайонах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Больше всего учеников в Тюмени обучается в школах 63, 65 и 92. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Школы Тюмени с наибольшим контингентом обучающихся — 63, 65, 92 — расположены в микрорайонах с новостройками и имеют два корпуса. А 92 школа — три корпуса. Учебный процесс в школах организован в две смены, как и в большинстве школ города с соблюдением всех требований санитарного законодательства», — сообщили в инфоцентре. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области после капитального ремонта открылась самая маленькая школа в регионе. Она рассчитана на 104 ученика и 11 классов, в каждом из которых по 10 учеников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Больше всего учеников в Тюмени обучается в школах 63, 65 и 92. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Школы Тюмени с наибольшим контингентом обучающихся — 63, 65, 92 — расположены в микрорайонах с новостройками и имеют два корпуса. А 92 школа — три корпуса. Учебный процесс в школах организован в две смены, как и в большинстве школ города с соблюдением всех требований санитарного законодательства», — сообщили в инфоцентре. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области после капитального ремонта открылась самая маленькая школа в регионе. Она рассчитана на 104 ученика и 11 классов, в каждом из которых по 10 учеников.