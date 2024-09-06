В Тюмени пересчитают покойников

В Тюмени на инвентаризацию православных кладбищ потратят почти 2 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Червишевское кладбище. Тюмень, венки, могилы, кресты, кладбище
Ревизия усопших продлится месяц Фото:

В Тюмени проведут инвентаризацию православных кладбищ: измерят и отфотографируют могилы и внесут данные в электронную систему. Информация представлена на сайте госзакупок. Бюджету города эта работа обойдется в почти 1,9 млн рублей.

«Оказание услуг по инвентаризации православных кладбищ и внесению данных по инвентаризации вновь захороненных граждан. Начальная цена — 1 894 992 рубля. Подрядчик должен собрать информацию с надгробий, измерить каждое захоронение, рассчитать его площадь, провести фотосъемку и добавить данные в информационную систему», — говорится в закупке.

Также могилы нужно будет классифицировать, то есть определить, к какому типу они относятся: одиночное захоронение, родственное, семейное (родовое), воинское или почетное. Отдельно нужно будет выделить бесхозные или неопознанные могильные сооружения.

Работы пройдут на 13-ти погостах. Это Червишевское кладбище (№1, 2, 3, 4, 5), а также Верхнеборское, Метелевское, Плехановское, Букинское, Утешевское, Комаровское, Зайковское и Воронинское.

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В Тюмени проведут инвентаризацию православных кладбищ: измерят и отфотографируют могилы и внесут данные в электронную систему. Информация представлена на сайте госзакупок. Бюджету города эта работа обойдется в почти 1,9 млн рублей. «Оказание услуг по инвентаризации православных кладбищ и внесению данных по инвентаризации вновь захороненных граждан. Начальная цена — 1 894 992 рубля. Подрядчик должен собрать информацию с надгробий, измерить каждое захоронение, рассчитать его площадь, провести фотосъемку и добавить данные в информационную систему», — говорится в закупке. Также могилы нужно будет классифицировать, то есть определить, к какому типу они относятся: одиночное захоронение, родственное, семейное (родовое), воинское или почетное. Отдельно нужно будет выделить бесхозные или неопознанные могильные сооружения. Работы пройдут на 13-ти погостах. Это Червишевское кладбище (№1, 2, 3, 4, 5), а также Верхнеборское, Метелевское, Плехановское, Букинское, Утешевское, Комаровское, Зайковское и Воронинское.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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