Авария произошла в селе Червишево
В селе Червишево (Тюменский район) подросток насмерть сбил пешехода, который шел по обочине дороги. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД региона.
«17-летний подросток на „Ладе“ седьмой модели вчера вечером сбил насмерть пешехода. Трагедия случилась 8 сентября в девятом часу вечера на улице Южной в селе Червишево. 46-летний пешеход шел по краю проезжей части, во время дождя в темное время суток», — рассказали в ГИБДД.
Там добавили, что водительского удостоверения у подростка нет. Обстоятельства ДТП выясняются.
ДТП произошло 8 сентября
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