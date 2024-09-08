08 сентября 2024
07 сентября 2024

Под Тюменью подросток насмерть сбил пешехода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла в селе Червишево
Авария произошла в селе Червишево Фото:

В селе Червишево (Тюменский район) подросток насмерть сбил пешехода, который шел по обочине дороги. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД региона.

«17-летний подросток на „Ладе“ седьмой модели вчера вечером сбил насмерть пешехода. Трагедия случилась 8 сентября в девятом часу вечера на улице Южной в селе Червишево. 46-летний пешеход шел по краю проезжей части, во время дождя в темное время суток», — рассказали в ГИБДД.

Там добавили, что водительского удостоверения у подростка нет. Обстоятельства ДТП выясняются. 

ДТП произошло 8 сентября
ДТП произошло 8 сентября
Фото:

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В селе Червишево (Тюменский район) подросток насмерть сбил пешехода, который шел по обочине дороги. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД региона. «17-летний подросток на „Ладе“ седьмой модели вчера вечером сбил насмерть пешехода. Трагедия случилась 8 сентября в девятом часу вечера на улице Южной в селе Червишево. 46-летний пешеход шел по краю проезжей части, во время дождя в темное время суток», — рассказали в ГИБДД. Там добавили, что водительского удостоверения у подростка нет. Обстоятельства ДТП выясняются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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