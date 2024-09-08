Тюменка приняла участие в реалити-шоу «Мама в 16»

На этой неделе выйдет выпуск "Мама в 16" с участницей шоу из Тюмени
В новом сезоне реалити шоу «Мама в 16» участие приняла тюменка Кристина Кузнецова. Информация об этом указана в анонсе, опубликованном на официальном сайте телеканала «Ю». Сам выпуск выйдет через несколько дней.
«Мама в 16. Кристина, г. Тюмень» — указано на сайте телеканала.
В анонсе шоу показаны кадры с Цветного бульвара и набережной Тюмени. Пол ребенка в рекламе выпуска не раскрывается.
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