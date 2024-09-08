08 сентября 2024

Тюменка приняла участие в реалити-шоу «Мама в 16»

Жительница Тюмени стала участницей реалити-шоу «Мама в 16» на канале «Ю»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На этой неделе выйдет выпуск "Мама в 16" с участницей шоу из Тюмени
На этой неделе выйдет выпуск "Мама в 16" с участницей шоу из Тюмени Фото:

В новом сезоне реалити шоу «Мама в 16» участие приняла тюменка Кристина Кузнецова. Информация об этом указана в анонсе, опубликованном на официальном сайте телеканала «Ю». Сам выпуск выйдет через несколько дней.

«Мама в 16. Кристина, г. Тюмень» — указано на сайте телеканала.

В анонсе шоу показаны кадры с Цветного бульвара и набережной Тюмени. Пол ребенка в рекламе выпуска не раскрывается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В новом сезоне реалити шоу «Мама в 16» участие приняла тюменка Кристина Кузнецова. Информация об этом указана в анонсе, опубликованном на официальном сайте телеканала «Ю». Сам выпуск выйдет через несколько дней. «Мама в 16. Кристина, г. Тюмень» — указано на сайте телеканала. В анонсе шоу показаны кадры с Цветного бульвара и набережной Тюмени. Пол ребенка в рекламе выпуска не раскрывается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...