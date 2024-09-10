Тюменцам предложили решить судьбу участка, где снесли долгострой

Жителям Тюмени предложили проголосовать за благоустройство территории на Герцена, где снесли долгострой. Об этом написал мэр города Максим Афанасьев. Ранее губернатор региона Александр Моор предложил сделать на этом месте сквер, посвященный героям СВО.
«Мы предлагаем обсудить как место для создания сквера, так и ваши идеи — чем должна быть наполнена эта территория. Обсуждение продлится до 22 сентября. Помимо портала на различных городских мероприятиях будут работать волонтеры, предлагая тюменцам заполнить соответствующие анкеты», — написал глава города в своем telegram-канале.
Голосование проходит на портале «Я решаю!». Ранее URA.RU писало, что сквер хотят обустроить к 2025 году. Разработкой концепции территории будет заниматься центр стратегического развития «Сибирь».
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