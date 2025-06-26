США сократили расходы на Украину в 2026 году

США уменьшили объем финансирования, выделяемого на помощь Украине, в бюджете на 2026 финансовый год. Об этом рассказал представитель Пентагона в ходе брифинга, трансляция которого ведется на YouTube-канале оборонного ведомства.
«Что касается этого вопроса, то, в частности, были сокращены расходы на 2026 год двух фондов — фонд поддержки коалиции и инициатива по оказанию помощи в сфере безопасности на Украине», — заявили в американском министерстве обороны. Трансляция видео велась на YouTube.
США прекратили объявлять о новых пакетах военной и финансовой помощи Украине с января 2025 года, сосредоточившись на выполнении ранее взятых обязательств и перенаправив приоритет поддержки Израилю. Европейские страны пытались увеличить собственную помощь Киеву, однако, по данным экспертов, этого оказалось недостаточно для компенсации американского сокращения, особенно в части поставок систем ПВО Patriot и ракет ATACMS, которые доступны только из США.
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