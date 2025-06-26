Китайские репортеры снимали в Курской области репортаж о местных жителях
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Журналист китайского телеканала Phoenix попал под удар беспилотника ВСУ в Курской области. Иностранный репортер снимал репортаж о мирных жителях.
«Корреспондент телеканала Phoenix из КНР ранен при ударе БПЛА ВСУ в Курской области при подготовке репортажа о мирных жителях», — передает источник РИА Новости. Журналисту оказывают медпомощь.
Украина регулярно обстреливает Курскую область даже после того, как ВСУ выдавили из региона несколько месяцев назад. Во время атак ВСУ местные жители получают ранения.
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